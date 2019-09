Ascoli: Progetto Ciclismo Piceno, al romagnolo Molisso il 15° Memorial Milena Nazzari

Stoccata vincente al Memorial Milena Nazzari del romagnolo Diego Molisso (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) al secondo trionfo stagionale nella corsa per allievi organizzata dal Progetto Ciclismo Piceno.



La partecipazione di una novantina di atleti da tutte le Marche e dalle altre regioni del Centro-Sud Italia (Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia) ha reso entusiasmante e spettacolare la quindicesima edizione che ha visto il coinvolgimento della Parrocchia di San Giovanni (con la benedizione agli atleti e alla carovana impartita da Padre Raffaele) e di tutta la comunità di Poggio di Bretta (frazione alle porte di Ascoli Piceno) che, annualmente, si fa sempre trovare pronta ad accogliere tutte le squadre e i partecipanti.

Tra le principali note di cronaca sui 12 giri del circuito tra Marino del Tronto e la zona industriale di Ascoli Piceno, la conquista del traguardo volante di Lorenzo Anniballi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) al quarto giro, a seguire la fuga di Diego Molisso (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica), Lorenzo Amidei (Pedale Chiaravallese) e Simone Roganti (Nuova Spiga Aurea-Iumiko Bike) con quest’ultimo che ha fatto suo il traguardo volante all’ottavo giro.

Con la resa di Amidei e Roganti sulla salita verso il traguardo di Poggio di Bretta, Molisso ha trovato le forze per rimanere ancora da solo negli ultimi metri e vincere a braccia alzate con Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle) e Filippo Bucci (Pedale Chiaravallese) a completare il podio. Nel gruppo degli inseguitori, molto sfilacciato in salita, si è distinto Francesco Menghini (Pedale Rossoblù Picenum) che ha conquistato il titolo provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo.

A presenziare nel corso della gara e della cerimonia di premiazione Laura Trondini (consigliere comunale di Ascoli Piceno), Claudio Ceci (responsabile del Centro Pista Ascoli Piceno), Marco Marinuk (consigliere regionale FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara FCI Marche), Marco Lelli (presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo) e Fabio De Carolis (direttore di corsa e consigliere provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo).

ORDINE D’ARRIVO 15°MEMORIAL MILENA NAZZARI

1° Diego Molisso (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) 86 chilometri in 2.07’00” media 40,630 km/h

2° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)

3° Filippo Bucci (Pedale Chiaravallese)

4° Simone Garuffi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) a 10”

5° Simone Aielli (Callant Doltcini Cycling Team)

6° Lorenzo Di Camillo (Asd Moreno Di Biase)

7° Armando Lettiero (Ciccio Stellato-Team Lettiero)

8° Riccardo Palumbo (Acd Guarenna)

9° Gabriele Munafò (Team Nibali)

10° Carmelo Samuele Giunta (Team Nibali)

11° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

12° Umberto Ceroli (Acd Guarenna)

13° Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

14° Lorenzo Amidei (Pedale Chiaravallese)

15° Simone Facchinetti (Eurobike Riccione)

16° Nicolò Di Giacomo (Pedale Rossoblu Truentum)

17° Tommaso Lancioni (Pedale Chiaravallese)

18° Oreste Marocco (Callant Doltcini Cycling Team)

19° Italo Fini (Cagnano Varano Ciclismo)

20° Simone Buda (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

29° Francesco Menghini (Pedale Rossoblù Truentum) campione provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo

Un Giro delle Marche in Rosa dal sapore internazionale quello che andrà in scena in tre tappe dal 19 al 21 settembre: la Born to Win e la SCA Offida, con il supporto della Regione Marche e in sinergia con le amministrazioni comunali di San Severino Marche, Loreto e Offida, si preparano ad offrire il meglio per questa seconda edizione consecutiva con forti riflessi iridati in avvicinamento al Mondiale di fine settembre nello Yorkshire in Gran Bretagna.



Ci sono tutti i presupposti per un successo annunciato di questa breve corsa a tappe da seguire con un centinaio di partenti in rappresentanza di 17 squadre. È un Giro delle Marche in Rosa cresciuto in qualità e in quantità per tutto il bello della Regione Marche che sta rialzando la testa dopo le difficoltà del terremoto del 2016.

Le squadre italiane al via sono undici con la presenza della Born to Win (Roberta Caferri, Caris Cosentino, Giorgia Fraiegari, Francesca Pisciali, Vittoria Reati ed Arianna Sessi) decisa a fare la propria bella figura per il secondo anno di fila nella “gara di casa” insieme alla Valcar Cyclance (con le plurimedagliate strada, cronometro e pista Maria Giulia Confalonieri, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo ed Elena Pirrone), alla Top Girls Fassa Bortolo (Laura Tomasi), all’Alè Cipollini Team (con l’australiana Chloe Hosking e Soraya Paladin), all’Aromitalia Vaiano Basso Bikes (con la lituana Rasa Leleivyte e Letizia Borghesi), alla Eurotarget Bianchi (Elena Franchi e le sorelle pluridecorate Arianna e Martina Fidanza), alla Bepink (con le azzurre Francesca Pattaro e Simona Frapporti), alla Zhiraf-Guerciotti (squadra nella quale figura l’atleta di Capodarco Sara Grifi), alla Vallerbike-Asd Castelfiorentino (con le specialiste del ciclocross Nicole Fede e Francesca Baroni), al GS Mendelspeck (Nicole D’Agostin) e alla rappresentativa regionale del Veneto capitanata da Beatrice Pozzobon.

Sono sei le formazioni straniere: dalla Germania il Team Stuttgart, dalla Svizzera il Team Bigla, dalla Spagna la Massi–Tactic Women Team, dalla Polonia la Mat Atomdeweloper Wroclaw più le squadre nazionali della Russia e del Kazakistan.

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE PRIMA TAPPA SAN SEVERINO MARCHE

Percorso: piazza del Popolo (partenza alle 16:00), Via Salimbeni, San Paolo, Santa Barbara, San Francesco, via Giulio Scampoli, via Ariosto, SP 502, Colleluce, Parolito, Via Parolito, San Michele, SP 502, via Eustacchio, piazza del Popolo (arrivo 18:30 circa). Circuito di 19,2 chilometri da ripetere quattro volte.

VENERDI’ 20 SETTEMBRE SECONDA TAPPA LORETO (RIVIERA DEL CONERO)

Percorso: Villa Musone di Loreto (partenza da piazza Kennedy alle 14:30), via Carlo Marx, Sp 3, SP 3 Jesina, SS 16, via Marina II, via Litoranea, viale Scarfiotti, via Scossicci, via Villa Papa, via Rosario, via Quasimodo, via Giuseppe Ungaretti, Villa Musone di Loreto (arrivo in via Musone alle 17:30 circa). Circuito di 19 chilometri da ripetere sei volte.

SABATO 21 SETTEMBRE TERZA ED ULTIMA TAPPA OFFIDA

Percorso: piazza del Popolo (partenza alle 14:00), viale IV Novembre, viale Giuseppe Guarnieri, Borgo Miriam, Castorano, strada provinciale 106, strada provinciale 176, strada provinciale 43, via Giovanni Vannicola, via Roma, piazza del Popolo (arrivo alle 16:30 circa). Circuito di 25,6 chilometri da ripetere quattro volte.





