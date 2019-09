Ciclismo, cena di gruppo per il Bike Racing Team di San Benedetto del Tronto

Straordinaria cena conviviale a Grottammare di fine stagione per il Bike Racing Team di San Benedetto del Tronto. Direttivo e atleti si sono ritrovati per consolidare lo spirito di gruppo tirando le somme dei risultati ottenuti durante l'arco dell'anno.

Un 2019 da considerarsi più che positivo e si guarda già al 2020 ben consapevole che ogni nuova stagione è una riconferma con il plauso delle autorità comunali di San Benedetto del Tronto (con in testa l’assessore al bilancio Andrea Traini e il consigliere comunale Emidio Del Zompo), dello staff della Uisp Ciclismo Marche (Gianluca Accattapà) e dei tanti sponsor (Fertesino, Ricci Infissi, Fersinder di Piermartiri, Texon Italia, Pallottini Antincendi, Carpedil, Panificio Mingroni, Intek SNC di Ciarrocchi Pietro, Sbei Matteo, Officina Meccanica Ercoli Sandro, La Ciclofficina, Antonini Bruno e F.lli Sne, Caprioni Fabrizio e Ke Forma) che hanno accompagnato una prima parte dell’anno densa di fatiche su tutti i terreni.

Il nuovo direttivo è formato dal neo presidente Jonni Di Cintio, dal vice presidente Luca Re, dal segretario Fabio Giangrossi, dal tesoriere Andrea Croci e dai consiglieri Fabrizio Iaconi, Matteo Sbei e Attilio Zumpano. A prendere la parola alla cena è stato Adamo Re che lascia la presidenza del team sambenedettese ripercorrendo a grandi linee i tanti anni di attività in sella ma ancora competitivo a 65 anni in tutte le discipline del ciclismo.

Nel ciclocross da rimarcare la vittoria di squadra per i due maggiori circuiti regionali: Master Uisp Cross Marche e Adriatico Cross Tour con due vittorie di categoria ad appannaggio di Adamo Re e Matteo Sbei, un titolo tricolore per Adamo Re al campionato nazionale Uisp e un titolo di campione regionale Uisp per Luca Re.

Per quel che concerne la mountain bike da registrare la partecipazione all'Abruzzo Mtb Cup 2019 in aggiunta al Campionato Italiano Marathon ad Aielli, insieme ad altre gare cross country tra Abruzzo e Marche, alla Vuelta a Ibiza in Spagna e alla KronPlatzKing di San Vigilio di Marebbe in Alto Adige. Tra i risultati di spicco la vittoria di Gabriele Giangrossi al campionato regionale Uisp di cross country.

Su strada, in archivio la partecipazione al circuito Marche Marathon, alle top granfondo d’Italia Nove Colli, alla Via del Sale e alle Strade Bianche impreziosita dalla straordinaria performance di Emidio Capretta con la conquista della maglia tricolore al campionato nazionale Uisp a cronometro.

© Riproduzione riservata