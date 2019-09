San Benedetto: ''Malattia e Cambiamento'', approccio multidisciplinare all'oncologica

Il 27 settembre, a partire dalle 16.30, l’auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto ospiterà la seconda edizione del convegno “Malattia e cambiamento: un approccio multidisciplinare alla malattia oncologica”, patrocinato dal comune ospitante, dall’ASUR Marche, dall’ISDE Italia (Associazione Medici per l’Ambiente) e dalle onlus AIL sez. di Ascoli Piceno “Alessandro Troiani”, IOM Ascoli Piceno e Vivere senza stomaco si può.



L’evento, organizzato dalla dott.ssa Giorgia Mauloni, life & health coach professionista e volontaria AIL, è completamente gratuito ed aperto a tutti. L’obiettivo del convegno è quello di diffondere tematiche oncologiche, purtroppo ancora molto temute, in chiave divulgativa e accessibile a tutti. Lo scopo è quello di avvicinare alla delicata tematica del cancro quante più persone, per promuovere la prevenzione e la consapevolezza su cos’è il cancro e come è possibile affrontarlo, da diversi punti di vista.

La malattia oncologica coinvolge la persona a tutto tondo, sia dal punta di vista mentale che fisico, sia individuale che nelle relazioni; è importante però sapere che il cancro può essere affrontato e sconfitto, e inoltre può diventare un’opportunità di cambiamento e trasformazione. A tal fine è necessaria una continua ricerca scientifica, una sempre migliore relazione medico-paziente, una proficua collaborazione tra professionisti del settore ed un lavoro della persona su se stessa per scoprire risorse e potenzialità per affrontare la malattia.