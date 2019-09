Grottammare, Settimana Europea dello Sport con yoga e ginnastica posturale

Anche Grottammare festeggia la Settimana Europea dello Sport, iniziativa della Commissione Europea in programma da Lunedì 23 a Domenica 30 Settembre. “Lo sport e l’attività fisica – sostiene la Commissione Europea nell’indire questa manifestazione - contribuiscono in modo determinante al benessere dei cittadini europei. Attualmente il livello di attività fisica è tuttavia in fase di stagnazione e addirittura in calo in alcuni paesi. La settimana europea dello sport rappresenta una risposta a tale problema. La mancanza di attività fisica non solo ha un impatto negativo sulla società e sulla salute delle persone, ma comporta anche costi economici. Lo sport ha inoltre il potenziale di rafforzare i messaggi di tolleranza e di consolidare la cittadinanza in tutta Europa. Promuovere il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale aiuterà ad affrontare le problematiche riscontrabili nella società europea”.

A Grottammare, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, assessorato allo sport ed alla salute, U.S. Acli Marche e Circolo Acli APS ASD, sono in programma in questa settimana alcune iniziative che hanno come tema proprio la promozione dell’attività fisica, lo sport come strumento di prevenzione della salute e come strumento di inclusione sociale.

Lunedì 23 Settembre alle ore 10, presso il Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2, proseguirà il progetto “Equilibrio e movimento per la salute”. L’iniziativa, che ha preso il via nel mese di maggio, rientra nel progetto “Sport senza età”. Si tratta di una iniziativa voluta e cofinanziata dall’Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017) e dall’amministrazione comunale di Grottammare, assessorato allo sport ed alla salute.

L’azione progettuale “Equilibrio e movimento per la salute”, è un corso di ginnastica a corpo libero e posturale, si terrà fino al 18 dicembre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 11. La direzione tecnica è affidata alla professoressa Sara Piunti. La partecipazione al progetto è gratuita e per aderire al progetto e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 5 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.

Giovedì 26 Settembre, alle 19, sempre presso il Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2, proseguirà il corso di yoga olistico. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 19 alle ore 20, ogni giovedì fino al 19 dicembre. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0, Assessorato allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare e prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.

Per le iscrizioni e per informazioni al corso di yoga olistico si può contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319). Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.





