Pallavolo femminile: Coppa Marche, 3-0 della Scenic “Le Querce” Monticelli contro la Libero Volley

La Scenic "Le Querce" Monticelli si porta a casa la prima partita della stagione. Ha preso infatti preso inizio ieri la Coppa Marche con la Scenic che ha ospitato al Palazzetto di Monticelli la Libero Volley Ascoli. Le due squadre, ancora un po’ appesantite dalla preparazione, si sono date battaglia sul campo e ad uscirne vincitrice è la squadra di casa. Già dal primo set si capisce che la Scenic ha un qualcosa in più soprattutto in battuta, infatti con una bella serie di Paoletti, la squadra di casa prende il distacco che poi manterrà fino alla fine del set. Nel secondo la partita si fa più interessante. La libero cerca di reagire e questa volta non fa scappare le avversarie, che con più errori in battuta e attacco hanno bisogno dei vantaggi per chiudere il set 27-25. Nel terzo sembra ripetersi la storia del secondo set, la libero prova anche a scappare, coach Curzi allora decide di buttare nella mischia Cucciolone al posto di Proietti. Grazie a questo cambio la squadra ritrova il giusto equilibrio e arriva tranquillamente alla chiusura del set e di conseguenza della partita. Tutti soddisfatti in casa Querce per la prima vittoria della stagione, un plauso alla Libero Volley che dopo un primo set in grossa difficoltà ha reagito e dato filo da torcere alle ragazze di Monticelli.

TABELLINO



SCENIC "LE QUERCE" MONTICELLI-LIBERO VOLLEY 3-0

Parziali: 25/18 27/25 25/20

Scenic Le Querce: Alesi A.(L), Alesi L., Curzi, Mazzocchi(K), Paoletti, Proietti, Puliti, Sabatini, Sergiacomi, Zucchetti, Zuppini. All. Curzi S.

Libero Volley: Albertini, Arcangeli, Bruni, Desideri, Devotelli, Di Terlizzi, Macchioni, Massaccesi, Novelli, Sechini (K), Virgilti, Miniscalco (L)

Migliori in campo: Paoletti, Alesi L., Mazzocchi, Devotelli, Virgulti, Alesi A.





