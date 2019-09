Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Piedi ben saldi a terra, con lo Spezia test assai probante”

Commenti (7)

Davidw 22 Settembre 2019 20:58

Parole sante caro patron....grazie al suo lavoro e quello dell' intero staff societario stiamo rivivendo momenti che avevamo perso il gusto di assaporare......uniti umili e compatti.....questo è lo slogan da far proprio......mai abbassare la guardia e mai più affrontare partite come il primo tempo di ieri.... .....questa squadra potrà farci divertire ma sempre con la concentrazione al top altrimenti perdi con chiunque...e non sempre lanni e leali bontà loro e nostra potranno metterci le......pezze......f.a.c

Li Callare . 22 Settembre 2019 21:02

Mamma mia che entusiasmo!!!Erano anni che non si respirava quest’aria!!Martedi asfaltiamo lo Spezia che ancora non ho digerito la partita dell andata e soprattutto MORA!!!Martedi sera novanta minuti di fischi per lui!!!!A proposito i cugini non hanno riempito nemmeno la curva a Fermo!!SIETE SEMPRE DI MENO!!!!!Sbava pesciaro!!

Marco 22 Settembre 2019 21:15

patron una cosa è palese siamo una se non la squadra più forte del campionato, piedi per terra si ma se non ci esaltiamo ora non lo faremo mai accendiamo entusiasmo se vogliamo vincere e salire in massima serie se non puntiamo quest'anno a tornare in alto non lo faremo più, non si spegne mai l'euforia dei tifosi senza di te patron eravamo finiti nel dimenticatoio ma accendi i tifosi bianconeri grazi grazie grazie

LORENZO CAPRO' 22 Settembre 2019 21:26

CON QUESTA GRANDE SOCIETÀ COMPOSTA DA BELLISSIME PERSONE, PIANO PIANO SI AVVICINERANNO DIVERSI IMPRENDITORI. SE POI COME PENSO LOTTEREMO PER VINCERE IL CAMPIONATO, TORNERANNO ANCHE QUEI TIFOSI CHE DOPO TANTI ANNI DI GESTIONI DISASTROSE, SI SONO DISAMORATI DEL PICCHIO. ASCOLI PUÒ BENISSIMO FARE 9/10 MILA A PARTITA , AD ASCOLI IL CALCIO È VITA.

Picus 22 Settembre 2019 21:37

Grande Patron. Fai il pompiere con i tifosi e carica la squadra. Questo è l'atteggiamento giusto. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo vinto con squadre mediocri. Per restare in alto ci vogliono determinazione, voglia di vincere e zero presunzione.

quinto decimo 22 Settembre 2019 21:46

giuste le parole di Pulcinelli, intelligente, ora non bisogna fare l'errore di pensare che tutto sarò facile, arriveranno momenti difficili e lì dovremo essere bravi a stringere i denti, ai playoff ci possiamo arrivare alla grande e sognare non costa nulla...

paul 22 Settembre 2019 21:48