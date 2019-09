Operativi gli 8 navigator di Ascoli

Hanno preso servizio i “navigator” impiegati presso i centri per l’impiego di Ascoli Piceno: sono esattamente 8 gli operatori che svolgeranno il loro incarico in provincia, mentre le Marche, nel complesso, potranno contare su 55 navigator.

4 degli 8 navigator ascolani saranno attivi presso il centro per l’impiego di Ascoli, mentre altri 4 sono stati indirizzati verso quello di San Benedetto del Tronto.

Reddito di cittadinanza e politiche attive

I navigator sono dei professionisti assolutamente nuovi nel nostro paese e la loro introduzione è stata fortemente voluta dal Ministro Di Maio durante gli scorsi mesi.

Come noto, già da alcuni mesi è attivo in Italia il cosiddetto Reddito di Cittadinanza, misura assistenziale rivolta alle fasce di popolazione più deboli che si fonda appunto sull’erogazione di un sussidio mensile.

Di Maio ha tuttavia ribadito che questa misura non vuol essere puramente assistenziale, bensì si inserisce in un più ampio panorama di reinserimento socio-lavorativo.

In tale ottica sono stati previsti dei forti incentivi economici a beneficio delle aziende che vorranno assumere dei percettori di Reddito di Cittadinanza, parallelamente a ciò sono stati assunti tramite Anpal, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, i navigator.

Chi sono e come operano i navigator

I navigator sono dei laureati che hanno vinto una selezione pubblica nel mese di giugno e hanno potuto scegliere la provincia presso cui candidarsi; sono assunti con un contratto co.co.co. che durerà fino ad aprile 2021 e hanno uno stipendio piuttosto importante, vicino a 1.700 euro mensili cui si aggiungono 300 euro mensili a titolo di rimborso spese.

L’obiettivo primario del navigator è quello di fornire al percettore del Reddito di Cittadinanza un’offerta lavorativa congrua, sulla base dei criteri specificati nella relativa legge.

La normativa prevede che il percettore del reddito possa rifiutare la prima proposta, tuttavia la seconda, proprio come la terza, può presentare caratteristiche peggiorative in termini di distanza tra residenza e luogo di lavoro; qualora il cittadino rifiutasse anche la terza proposta, il sussidio verrebbe definitivamente perduto.

Sicuramente non è affatto facile individuare delle proposte lavorative da rivolgere ai percettori di Reddito di Cittadinanza, ma è proprio questo il compito per cui sono stati assunti questi professionisti che, in altre nazioni, rappresentano già una solida realtà.

Non solo offerte di lavoro, ma anche formazione

C’è da sottolineare anche che il navigator non si limiterà a fornire l’offerta lavorativa, bensì avrà il più ampio e variegato compito di reinserire a livello socio-lavorativo il cittadino seguito.

Anche la formazione, dunque, ha un ruolo fondamentale in tale ottica: immaginando che in provincia vi sia un’azienda che intende assumere un lavoratore specializzato in rendering, il navigator può cogliere l’occasione e può suggerire a un suo assistito di seguire un corso specifico organizzato da un ente di formazione quale puntonetformazione.com.

Le dichiarazioni dell’Assessore Loretta Bravi

Negli scorsi giorni i navigator che opereranno nelle Marche sono stati presentati ufficialmente presso i centri per l’impiego in cui saranno attivi.

Circa l’ingresso in operativo di queste nuove figure si è espressa l’Assessore alla Formazione della Regione Marche, Loretta Bravi, la quale ha evidenziato il fatto che i navigator dovranno svolgere un compito delicato quale appunto aiutare a reinserire lavorativamente delle persone che versano in condizioni economiche decisamente difficili.

Ogni singolo navigator, prosegue l’Assessore, avrà in carico circa 150 cittadini percettori di tale sussidio: nel suo lavoro non dovrà adottare particolari tecnicismi, tantomeno un approccio “psicologico”, ma sarà fondamentale un ottimo ascolto per fare in modo che queste persone possano uscire da questa loro condizione e cogliere l’opportunità del Reddito di Cittadinanza per ottenere un riscatto sia lavorativo che sociale.