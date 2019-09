Festival dell'Appennino 2019, si chiude alla ''Grotta del Petrienno''

Il Festival dell’Appennino 2019 chiude il ricco cartellone estivo di eventi ed escursioni con la tappa dedicata alla Grotta del Petrienno ad Acquasanta Terme (AP), denominata “Appennino Perduto”, in programma domenica 28 settembre. Appuntamento alle 8.45 a Poggio Rocchetta, per partire alla volta della grotta attraverso un percorso adatto a tutti. Proprio qui, alle 10, ci sarà l’imperdibile concerto “Violino in grotta”.



Ricordiamo che il Festival è un progetto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, un modo incantevole di scoprire e vivere il territorio, i borghi e le montagne del Piceno, partecipando a escursioni, eventi culturali, concerti, visite guidate e performance teatrali in italiano e in inglese in scenari meravigliosi e suggestivi. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla comunità. Ogni escursione è accompagnata da guide specializzate, sono importanti abbigliamento e scarpe adeguate. Le comunità locali allestiscono punti di ristoro per gustare i prodotti tipici.

Oltre alla Appennino Up, associazione capofila, i partner del progetto sono: Associazione Libero Spirito, Comune di Rotella, Comune di Montedinove, Compagnia dei Folli Srl, Consorzio Marche Maraviglia, Comune di Palmiano, Associazione Guide Turistiche Marche V Regio, Liceo Artistico Osvaldo Licini, Cammini della Marca, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Ascoli Piceno, Istituto Celso Ulpiani, Spin Off Unicam ART & Co., Associazione Mountain Project, Comune di Venarotta, Comune di Montemonaco.

PROGRAMMA SABATO 28 SETTEMBRE (mattino)

Grotta del Petrienno, Acquasanta Terme (AP)

“Appennino Perduto”

Ore 8.45 Ritrovo a Poggio Rocchetta

Ore 10.00 Grotta del Petrienno, concerto “Violino in grotta”

Ore 11.00 Partenza per il rientro

Ore 12.00 Arrivo a Rocchetta

Escursione: Poggio Rocchetta Grotta del Petrienno

Dislivello salita: 150 m

Lunghezza: 2,5 km

Percorrenza andata e ritorno: 2.00h

Difficoltà percorso: Escursione anche per persone non allenate

EQUIPAGGIAMENTO TREKKING

Obbligatori: scarponi trekking

Consigliati: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia, zaino media capacità, bastoncini.