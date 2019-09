Ghigi presenta Cremonese-Ascoli: “Grigiorossi indecifrabili ed alla ricerca del giusto equilibrio”

Abbiamo affidato alla penna del giornalista Ivan Ghigi, redattore sportivo del quotidiano "La Provincia" di Cremona, la presentazione dalla sponda grigiorossa del match Cremonese-Ascoli in programma Lunedì 30 Settembre alle ore 21 allo stadio "Zini" per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Una Cremonese a dir poco indecifrabile quella che le prime cinque giornate del campionato hanno restituito. Indecifrabile se paragonata agli obiettivi che la società si è data. Obiettivi mai dichiarati apertamente, ma palesemente ambiziosi se si analizza il lavoro svolto dal direttore sportivo Nereo Bonato in sede di calcio mercato.

La salvezza conquistata con largo anticipo e i playoff sfumati all’ultimo turno in casa del Perugia nella precedente stagione, hanno rappresentato la base su cui la società grigiorossa ha lavorato per migliorarsi. Tradotto in poche parole obiettivo minimo playoff, tradotto in termini di giocatori, dal mercato sono arrivati due bomber di fama come Daniel Ciofani dal Frosinone e Fabio Ceravolo dal Parma. Con loro la promessa Simone Palombi, attaccante della Lazio già autore di 8 gol con la maglia del Lecce un anno fa con tanto di promozione in serie A. A centrocampo sono poi stati inseriti il mediano Valzania dell’Atalanta (ex Frosinone) e il nigeriano Kingsley che era in campo con la maglia del Bologna in serie A mentre il campionato cadetto disputava le prime gare stagionali. Per concludere, la Cremonese ha puntellato la difesa: se l’anno scorso il trio formato da Caracciolo, Claiton e Terranova in casa ha incassato la miseria di 6 reti, tanto che la Cremonese è risultata una delle difese meno battute d’Europa sul campo di casa e in assoluto in serie B, quest’anno a dare una mano sono arrivati il giovane Luca Ravanelli reduce da un’ottima stagione a Padova e l’esperto Matteo Bianchetti dal Verona.

Tutti questi rinforzi inquadrano obiettivamente la Cremonese tra le squadre più quotate per giocarsi un campionato da protagonista ma il potenziale a disposizione è ancora tutto da scoprire.

Nonostante sulla carta la truppa affidata al riconfermato Massimo Rastelli sia di primo piano, l’andamento in campionato è ancora al di sotto delle aspettative. In precampionato i grigiorossi non hanno mai registrato una sconfitta ma nelle prime gare ufficiali un paio di scivoloni hanno fato scattare l’allarme.

In particolare il bilancio con le matricole Entella, Pisa e Trapani è stato di un solo punto al termine di prove incolore sul piano del gioco. Meglio con Venezia e Crotone, con cui sono arrivati sei punti, anche se il risultato finale non ha premiato del tutto la buona prova sul campo.

I grigiorossi quindi stanno ancora cercando il proprio equilibrio tra gare in cui esaltano le qualità della rosa ed altre in cui faticano a gestire la gara e soprattutto l’avversario. In attesa tra l’altro che si sblocchi Ciofani, finora autore di un rigore sbagliato e partite ancora lontane dai propri standard.

Per la sfida alla capolista Ascoli, Rastelli recupera in attacco anche Antonio Piccolo che ha terminato di scontare tre giornate di squalifica. Una variante in più per il gioco grigiorosso.





