Cremonese, ripresa dei lavori in vista della gara con l'Ascoli. A parte Agazzi e Piccolo

Sarà la Cremonese il prossimo avversario dell'Ascoli nel match in programma Lunedì 30 Settembre alle ore 21 allo stadio "Zini" per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie B. La squadra di Massimo Rastelli è reduce dal pareggio a reti bianche al "Provinciale" di Trapani (CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO), un risultato che ha permesso ai lombardi di salire a quota 7 punti in classifica, a -5 dal Picchio capolista.

Rientrata nel tardo pomeriggio di Giovedì 26 Settembre dalla Sicilia, la Cremonese quest’oggi è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Dopo l’attivazione muscolare e il riscaldamento in campo, i grigiorossi hanno lavorato su situazioni inerenti la fase di inizio gioco e di finalizzazione per poi concentrare l’attività su una serie di partitelle a tema. A parte hanno lavorato il portiere Michael Agazzi, che sta smaltendo la forte contusione rimediata contro il Trapani all’altezza del quadricipite e l'attaccante Antonio Piccolo, alle prese con i postumi di un risentimento muscolare. Il centrocampista Reda Boultam ha invece svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Il difensore centrale Emanuele Terranova prosegue nel percorso personalizzato di recupero.





