Pallavolo femminile: la Scenic ''Le Querce'' Monticelli supera al tie-break la Satel Grottammare

Bella pallavolo ieri al palazzetto di Monticelli, per la seconda giornata di coppa Marche si sono scontrate Scenic Le Querce e Satel Grottammare. Una partita piena di emozioni e mai noiosa, le due formazioni scendono in campo con l’intenzione di mettere a punto le ultime cose per l’inizio del campionato, la partita però diventa di un gran livello e si vedono belle cose sia da una parte che da l’altra.

La Scenic deve rinunciare si da subito a Proietti per un problema fisico, al suo posto un ottima Cuccioloni. Nel primo set il gioco è molto equilibrato con la Satel che se lo porta a casa grazie a gli attacchi di Rossi e Celani.

Il secondo Ciancio fa girare i posti 4 e mette al riposo Rossi, la partita si gioca sempre sul punto a punto ed è solo nel finale che la Satel riesce a dare la zampata finale per portarsi a casa il set.

Nel terzo coach Curzi mette dentro Sergiacomi e Sabatini per far recuperare Paoletti, la mossa è azzeccata perché si riapre la partita con la vittoria del set.

Il quarto molto fotocopia del terzo dove a decidere però è un doppio cambio, per le Querce, che sfrutta al meglio per portarsi a casa il set e tornare in parità. Il quinto è sempre una storia sè, subito 5-0 per Le Querce che si fanno recuperare sul 10 pari. Si decide tutto negli ultimi punti e grazie ad una grande prestazione di Cuccioloni La Scenic si porta a casa la partita.

Parziali: . 25/23 25/23 23/25 22/25 13/15 - 2 ore 32minuti.





