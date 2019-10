Formula Challenge ''Città di Spinetoli'', in arrivo una terza edizione di grande livello

Il Campionato Italiano Formula Challenge accende i motori nelle Marche, a Pagliare del Tronto, dove Domenica 6 Ottobre si correrà il Formula Challenge "Città di Spinetoli", prima prova valida per la serie tricolore. La competizione, giunta alla sua terza edizione, si disputerà sul circuito cittadino, lungo poco oltre i 900 metri, ricavato tra i padiglioni artigianali, e sarà disegnato con new jersey, rotoballe, pneumatici, recinzioni, birilli, per poter assicurare al pubblico una perfetta visuale garantendo la necessaria sicurezza a piloti e gli addetti ai lavori. La competizione avrà il suo prologo con le operazioni di verifiche tecniche e sportive di mezzi e piloti che si svolgeranno dalle 8 alle 10. Dopo il consueto breefing con il direttore di gara, la parola passerà definitivamente ai motori: alle 11, infatti, si accenderà il semaforo verde per la manche di qualificazione che decreterà l'ordine di partenza delle successive manches di gara. La giornata si concluderà con le premiazioni previste, a partire dalle ore 17.30, presso il Fly Risto Bar di Spinetoli, sede della direzione gara della competizione.



L'evento è organizzato dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con la Pro Loco di Spinetoli, Pagliare e San Pio X e con il patrocinio del Comune di Spinetoli. Picenotime.it, media partener ufficiale dell'evento, seguirà la competizione con immagini sul tracciato e video interviste ai protagonisti.

Ecco la foto percorso del Formula Challenge Città di Spinetoli, lungo 932 metri e da percorrere nel senso inverso alle lancette dell'orologio. LE AREE IN VERDE INDICANO LE ZONE CONSENTITE AL PUBBLICO!





COME RAGGIUNGERE IL PERCORSO:

-provenendo dalla superstrada: uscire a Spinetoli e svoltare a sinistra in direzione Spinetoli/Colli del Tronto; alla rotonda successiva imboccare la terza uscita (Via Primo Maggio)

-provenendo dalla Via Salaria: per raggiungere il percorso dalla zona riservata al pubblico nella rotonda di inversione, per chi proviene da Ascoli al semaforo dopo il Tigre di Pagliare svoltare a destra (Via Primo Maggio) in direzione Superstrada Ascoli-Mare/S.P. Bonfica, per chi proviene da San Benedetto svoltare a sinistra sempre al semaforo (dopo la fermata del bus); per raggiungere invece il tracciato dall'ultima curva prima del traguardo, dopo il semaforo proseguire diritto e alla rotonda successiva imboccare Via Alcide de Gasperi (prima uscita per chi proviene da Ascoli e terza da San Benedetto), proseguire fino alla rotonda che precede la superstrada (la seconda dopo quella della chiesa) e svoltare a destra.

