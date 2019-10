Ciclismo: Trofeo Coni, a Crotone terzo posto della rappresentativa regionale marchigiana

Importante ribalta nazionale per la rappresentativa giovanile FCI Marche che è stata impegnata in Calabria a Crotone dove ha avuto luogo il Trofeo Coni.

Diciassette delegazioni dei comitati regionali FCI si sono sfidate sul difficile percorso sterrato del team relay in una lunga serie di batterie di qualificazione con l’obiettivo di passare direttamente alla fase finale della specialità. Per la prova di abilità di guida della gimkana invece le squadre regionali, per qualificarsi alla fase finale della specialità, hanno dovuto percorrere il difficoltoso tracciato nel minor tempo possibile; i primi otto team passavano poi alla fase finale, in cui si sono dovuti scontrare uno contro uno come nelle prove di inseguimento su pista.

Nel team relay Nicolò Grini, Alice Pascucci, Filippo Cingolani e Tommaso Cingolani si sono classificati al quinto posto mentre di rilievo la prima piazza nella gimkana dimostrando un’eccezionale abilità in tutte le fasi della gara tanto da ricevere i complimenti della giuria e di tutti gli altri presenti alla gara.

La somma dei risultati delle due prove ha permesso di stilare una combinata finale che ha visto la rappresentativa regionale classificarsi al terzo posto dietro l’Alto Adige e la Lombardia.

Il direttivo regionale FCI Marche, nella persona del presidente Lino Secchi, ha espresso le più vive congratulazioni a tutta la rappresentativa e ai tecnici per l’impegno e per la dimostrazione del valore e del potenziale dell’attività delle squadre giovanili marchigiane che fanno leva sulla pluriattività e sulla multidisciplina.

