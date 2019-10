Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 4 Ottobre

Ascoli Piceno

Giornata di bel tempo con sole prevalente sia nel corso delle ore mattutine sia poi nel pomeriggio. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Marche

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nel corso della mattinata su tutti i settori, innocui addensamenti al pomeriggio sui settori centrali e settentrionali. Nuvolosità in aumento nelle ore serali, ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

Condizioni di bel tempo al Nord e fin dal primo mattino con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio nubi irregolari in transito ma con tempo stabile. In serata nuvolosità anche compatta su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Bel tempo anche sulle regioni centrali italiane con cieli sereni su tutte le regioni al mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio e in serata situazione invariata con tempo stabile e con cieli sereni o poco nuvolosi. Mattinata instabile sulle regioni meridionali peninsulari e Sicilia con locali piogge. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al pomeriggio in Calabria e locali piogge, bel tempo altrove. Tempo stabile in serata con precipitazioni in esaurimento su tutte le regioni.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





