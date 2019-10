San Benedetto del Tronto, mancano meno di due settimane alla Pedalata del Santo

Domenica 13 ottobre a San Benedetto del Tronto si terrà la Fondo Senza Tempo - Pedalata del Santo, un'occasione imperdibile per chiudere insieme agli amici la stagione su strada, trascorrendo una bella giornata sui pedali.



La segreteria sarà attiva all’Hotel Calabresi sabato 12 ottobre dalle ore 14.30 alle 19 e domenica 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 9. Il ristorante Pala a Prora ospiterà il pranzo finale, che sarà a base di pizza e di piadina Loriana.

Si ricorda che coloro che sono in possesso di certificato medico semplice potranno prendere parte alla manifestazione senza dover sostenere costi aggiuntivi oltre all'iscrizione. Due i percorsi: il corto di 51 chilometri e 457 metri di dislivello e il lungo di 79 chilometri e 1291 metri di dislivello (clicca qui per scoprire in dettaglio i tracciati http://www.granfondosanbenedettodeltronto.it/percorsi-pedalata-del-santo/).

Sarà possibile iscriversi (https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2370), tutto incluso, con 13 euro sino all'11 ottobre. Infine in loco la quota sarà di 15 euro sabato 12 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19 e domenica 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 9. Sarà anche possibile iscriversi con quota light di 7 euro fino al 13 ottobre, che però non comprenderà pasta party e neppure il pacco gara.

Al termine della manifestazione saranno premiate le prime dieci società per numero di iscritti e si terranno anche le premiazioni del Marche Marathon (http://www.marchemarathon.it/). Per ulteriori informazioni visitare il sito internet ufficiale (www.granfondosanbenedettodeltronto.it).





