Volley femminile: Coppa Marche, Scenic “Le Querce” Monticelli supera 3-0 Athena San Benedetto

Quarta giornata di Cpppa Marche ieri al Palazzetto dello Sport di Monticelli ad Ascoli Piceno. La Scenic "Le Querce" incontra Athena Volley di San Benedetto.

Una partita senza grandi colpi di scena, si decide tutto in 3 set a favore delle ascolane. Nel primo set la squadra ospite cerca di spingere subito su l’acceleratore per cercare di sorprendere le avversarie, la Scenic risponde sempre presente a gli attacchi delle ospiti e negli ultimi punti da la zampata finale per vincere il set. Il secondo è tutto a favore delle Querce, coach Curzi chiede qualcosina in più alle sue giocatrici soprattutto in battuta e le ragazze lo ripagano subito portando il parziale su 11-1. Con questo vantaggio Curzi ha la possibilità di far riposare qualche giocatrice e mettere dentro qualche ragazza giovane, il set si chiude 25-16

Il terzo set sembra partire come il secondo ma durante uno scambio nei primi punti Puliti ricade male da muro, pestando il piede di una avversaria, ed è costretta ad abbandonare il campo. Con questa interruzione la squadra di casa perde la concentrazione e finisce anche sotto di due punti. Da far notare che la Scenic non avendo più posti 4 a disposizioni, per infortuni e impegni straordinari, deve giocare tutto il set con Curzi, utilizzata fino ad ora come alzatrice, come martello. Fortunatamente la squadra ritrova il giusto equilibrio nelle parte finale del set e si porta a casa la partita.

TABELLINO

SCENIC-ATHENA VOLLEY 3-0

Parziali: 25/21 25/16 25/22 - durata 1h 25m.

Scenic Le Querce: Alesi A.(L), Alesi L., Curzi, Mazzocchi(K), Paoletti, Proietti, Puliti, Sabatini, Sergiacomi, Zucchetti, Zuppini. All. Curzi S.

Tecno Athena volley sbt: Bianvoni, Losterzo, Corradetti, De Angelis, Tarli, Marini, Moretti, Angelozzi (K), Maravalli, Paci, Talamonti, Rampanti (L). All. Torresi

Migliori in campo: Zucchetti, Mazzocchi, Paoletti, Alesi A., Angelozzi, Rampanti.





