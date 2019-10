Giornata mondiale della vista, nelle Marche controlli gratuiti e banchetti informativi

Si rinnova anche nelle Marche l’appuntamento con la Giornata Mondiale della Vista che si celebra ogni anno nel secondo giovedì del mese di ottobre. Screening e banchetti informativi attendono i visitatori che vorranno approfittare dell’occasione per un controllo spesso determinante per il benessere visivo.



Sono circa 10 mila le persone con disabilità visiva nelle Marche e di queste 1.500 sono soci dell’Uici, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. “I controlli periodici sono indispensabili per la prevenzione di malattie che possono avere conseguenze anche molto gravi – sottolinea Alina Pulcini, presidente dell’Uici regionale -. Molte patologie non danno sintomi e quando iniziano a manifestarsi spesso è tardi per intervenire. Una visita come quelle che offrono gratuitamente gli studi aderenti all’iniziativa in occasione della giornata mondiale possono davvero salvare la vista ad adulti e bambini”.

Uno screening con valutazioni ortottiche della vista è previsto ad Ascoli Piceno, nel Centro Officina dei Sensi, in via Copernico, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre: non occorre prenotazione, basta presentarsi in sede. Mentre banchetti informativi saranno presenti nel resto della regione: ad Ancona presso l’ospedale di Torrette, a Macerata in Piazzale Libertà, a Pesaro presso l’Ipercoop (sabato 12) e a Fano, in corso Matteotti (giovedì 9) e nella stessa città giovedì 10 il materiale informativo sarà distribuito in centro.

Sul sito dedicato http://www.giornatamondialedellavista.it/, al link “Visite gratuite” è possibile trovare i contatti di medici iscritti alla Soi (Società Oftalmologica Italiana) che hanno dato la propria disponibilità a visite gratuite anche nel resto d’Italia.