Offida, partito il corso di autodifesa per donne promosso dall'Unione Sportiva Acli

Ha preso il via, presso la palestra dell’Istituto scolastico "Falcone e Borsellino" di Offida, il corso gratuito di autodifesa al quale hanno aderito donne di ogni età.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida, assessorati allo sport ed alle pari opportunità, e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed è organizzato in collaborazione con Energie Offida ed Acli provinciali di Ascoli Piceno.

Alla prima lezione del corso, che andrà avanti per 8 settimane fino al 26 novembre, erano presenti gli assessori Cristina Capriotti (sport) e Isabella Bosano (pari opportunità) del Comune di Offida che hanno ringraziato per le iscritte all’iniziativa e ribadito l’importanza di iniziative di questo genere in un periodo nel quale il tema della violenza sulle donne è particolarmente sentito e dunque è fondamentale lavorare su progetti d prevenzione.

“Il corso – ha invece detto l’istruttore Emanuele Conti - è finalizzato a fornire alle partecipanti maggiore consapevolezza di sé, più fiducia nelle proprie capacità per la concreta possibilità di riuscire sfuggire ad un’aggressione. Le tecniche di autodifesa derivano dal Krav Maga”.

“Oltre all’aspetto specifico dell’autodifesa – ha detto il vice presidente regionale U.S. Acli Giulio Lucidi – questa iniziativa permette alle donne di praticare attività fisica e questo nell’ottica delle attività di promozione di corretti stili di vita e prevenzione della salute è particolarmente importante, specialmente nel mese di ottobre da sempre dedicato alla cosiddetta prevenzione rosa, ossia del tumore al seno. E tra le iniziative di prevenzione di questa patologia rientra anche la pratica regolare di attività fisica”.

Per informazione sui corsi di autodifesa per donne dell’U.S. Acli si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.





© Riproduzione riservata