Unione Sportiva Acli Marche, due iniziative di carattere nazionale a San Benedetto

San Benedetto del Tronto ospiterà, Domenica 13 Ottobre, in occasione della festa del patrono e della camminata culturale “Salute in cammino”, due iniziative di carattere nazionale.

“Salute in cammino” è una manifestazione organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche col sostegno dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Onlus e di Coop Alleanza 3.0 e la collaborazione del Comitato di quartiere paese alto e dell’Associazione amici del paese alto.

La manifestazione prenderà il via alle 15 in Piazza Sacconi e sarà diretta dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu che ha predisposto un percorso tra le vie del centro storico, con visite gratuite al Museo Piacentini, all’Abazia di San Benedetto Martire ed alla Torre dei Gualtieri. L’abbinamento con due iniziative nazionali è particolarmente importante per “Salute in cammino”. Grazie alla collaborazione con la sezione marchigiana dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica e del servizio di dietetica e di nutrizione clinica dell’Area vasta 5 dell’Asur Marche, infatti, si svolgerà una tappa dell’Obesity day, ossia una campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.

L’altro abbinamento è con la “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità”, iniziativa giunta alla seconda edizione con eventi programmati su tutto il territorio nazionale e 49 le discipline e attività motorie e sportive promosse. Si tratta di una giornata dedicata allo sport accessibile a tutti, quale strumento di benessere, inclusione, riscatto sociale e per un ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle politiche di sviluppo del territorio. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport della CEI.

Nei giorni scorsi il vice presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi, proprio riguardo alla iniziativa nazionale “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità” ha consegnato al sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ed al parroco di San Benedetto Martire don Guido Coccia il gagliardetto e la maglia ufficiale della manifestazione.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni si può mandare un messaggio al numero 3442229927, oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





© Riproduzione riservata