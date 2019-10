Ascoli: Ottobre prevenzione, Gruppo Gabrielli accanto alle donne per sostenere la ricerca

Ottobre consolida la propria incidenza nella ricerca dello stato di benessere al femminile grazie al rinnovarsi degli appuntamenti dedicati alla ricerca e alla prevenzione con realtà di riferimento nazionali e locali quali AIRC e IOM.



Anche per il 2019, il Gruppo Gabrielli si mobilita per contribuire al fine ultimo di prendere parte a progetti ed iniziative dedicate alle donne e alla loro salute attraverso campagne informative, incontri e screening senza tralasciare il determinante ruolo che ricopre la ricerca.

Tutte queste componenti sono diventate un appuntamento sicuro e consolidato per il territorio grazie alla collaborazione instaurata con Airc, l’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro e l'Associazione Iom Ascoli Piceno Onlus.

Il Gruppo Gabrielli sostiene la campagna Nastro Rosa AIRC in 50 supermercati e superstore con insegne Oasi e Tigre fino al 20 ottobre. Presso le casse dei punti vendita dislocati tra Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, sarà possibile avere l'iconica spilla AIRC con il nastro rosa a fronte di una donazione di 2€.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, doppio appuntamento con le iniziative dello Iom nell'ambito del programma traguardo prevenzione. Due unità mobili accoglieranno donne di diversa fascia di età per effettuare controlli diagnostici gratuiti: dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 di sabato a Colli del Tronto presso piazza del popolo e domenica 13 (nelle stesse fasce orarie) ad Acquasanta Terme presso Piazza Angela Latini si eseguiranno esami mammografici , visite ginecologiche e pap test gratuiti rivolti alle donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni ed over 70; le donne dai 20 ai 65 anni potranno effettuare visite ginecologiche e pap test. Infine, domenica 27 ottobre a partire dalle ore 9:00, presso il Mazzoni di Ascoli Piceno, le donne tra i 40 e i 49 anni potranno sottoporsi gratuitamente a mammografie al reparto senologia.

“Solo il 56% delle donne marchigiane ( dati Passi) aderisce allo screening mammografico organizzato. Un numero purtroppo ancora basso che speriamo di alzare anche grazie a queste iniziative – afferma il Dr. Carlo Marinucci Direttore del Dipartimento Servizi e Direttore U.O.C. Radiologia Clinica Area Vasta 5 –Oggi il tumore al seno è ancora il tumore più diffuso nella popolazione femminile (con 52.000 nuovi casi l’anno – dati AIOM) ma è anche il tumore che ha un maggior indice di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi (87%. Dati AIOM).”

Visti i dati di adesione allo screening, la Presidente IOM Ludovica Teodori così dichiara” Non bisogna mai abbassare la guardia e lavorare in sinergia per diffondere il più possibile la cultura della prevenzione e dell’informazione e auspicare che quel dato si alzi notevolmente. In quest’ottica la nostra Associazione collabora da anni con il Gruppo Gabrielli e voglio ricordare la loro donazione lo scorso anno di un ecografo di ultima generazione alla senologia dell’Ospedale Mazzoni.”

“L'operato dello IOM ha un alto valore per il territorio - ha detto la vicepresidente del Gruppo, la Dr.ssa Barbara Gabrielli – proporre un servizio utile alla collettività significa aiutare a migliorare la qualità della vita attraverso semplici gesti di volontariato coaudiuvato dalla consulenza dell'eccellenza sanitaria locale di cui si avvale lo IOM. La collaborazione che sigliamo oggi mi auguro diventerà supporto per offrire un servizio alla clientela che va oltre il nostro consueto operato.”

Il Gruppo Gabrielli anche quest’anno si è reso disponibile ad accogliere il testimone di questa staffetta della ricerca e prevenzione per proporre una risposta concreta alle esigenze del territorio che da sempre rappresenta un elemento chiave.