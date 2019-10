A San Benedetto del Tronto il nuovo recital ''Le parole note'' di Giancarlo Giannini

Si chiama "Le parole note" il nuovo recital di Giancarlo Giannini, in scena con Marco Zurzolo il 6 Dicembre prossimo in Riviera.



L’ultimo lavoro del celebre attore ligure è un singolare incontro di letteratura e musica. Giannini, particolarmente esperto nell'analisi della parola, recita una serie di brani e poesie: da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione. In una sola parola: la vita.

Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, accompagnato dal suo trio. Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere” mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal ‘200 ai giorni nostri.

Lo spettacolo è in esclusiva per le Marche, un evento unico e da non perdere con uno dei più grandi attori italiani di cinema e teatro. Lo spettacolo è organizzato da Medusa Eventi di Sonia Muci e patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Prevendite già attive su www.ciaotickets.com e punti vendita ciaotickets. Posti numerati con biglietti da 30, 25, 20 e 15 euro più diritti di prevendita.

Info 3338798897 - MEDUSA EVENTI e su www.nonsoloeventimarche.it. Per info accrediti: Giuseppe Argiuolo - p.argiuolo@gmail.com.





