Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 16 Ottobre

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nella giornata con qualche nube al mattino e anche nel corso delle ore pomeridiane. I cieli saranno generalmente poco nuvolosi nella serata.. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Marche

Condizioni di tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi sia sulla costa che sulle aree interne al mattino come anche nel pomeriggio. In serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile con qualche nube sparsa

Nazionale

Tempo in miglioramento al nord Italia con cieli poco nuvolosi fin dal mattino e tempo stabile eccetto sul Friuli Venezia Giulia con le ultime precipitazioni. Bel tempo al pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, stessa cosa in serata e nottata.n Giornata all'insegna del bel tempo anche al Centro Italia. Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al mattino, sereni o poco nuvolosi al pomeriggio e in serata. Qualche disturbo ancora presente invece sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, bel tempo in Sardegna. Al mattino piogge sparse tra Campania, Calabria e Sicilia, stabile altrove. Al pomeriggio situazione invariata mentre in serata i fenomeni andranno esaurendosi ovunque.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





