Unione Sportiva Acli, ad Ascoli camminata ''La famiglia Meletti e il suo storico caffè''

Sta proseguendo il progetto “Salute in cammino”, iniziativa dell’U.S. Acli Marche che abbina la promozione dell’attività fisica alla valorizzazione ed alla conoscenza del territorio.

Domenica 20 ottobre è in programma “La famiglia Meletti e il suo storico caffè”, manifestazione organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e di Coop Alleanza 3.0.

Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9,30 in Piazza Arringo, davanti alla Cattedrale, dove prenderà il via una camminata culturale con guida turistica con visita all’interno del Caffè Meletti.

L’abbinamento tra sport e cultura rappresenta il punto caratteristico del progetto “Salute in cammino”. Da un lato la promozione dell’attività fisica fa registrare, ottimi risultati dal punto di vista della prevenzione della salute dei cittadini. Cambiare stile di vita, secondo Ministero della Salute e Coni, ad esempio, non solo migliora il benessere degli italiani ma avrebbe un impatto positivo anche sui conti della sanità con un risparmio di circa 2,3 mld di euro all’anno in termini di prestazioni specialistiche e diagnostiche, ricoveri e terapie farmacologiche.

Dal punto di vista culturale e di conoscenza e valorizzazione del territorio l’esperienza di “Salute in cammino” ha evidenziato che spesso i cittadini non conoscono autentici gioielli dal punto di vista culturale, architettonico, storico e naturalistico che sono a pochi chilometri dalla propria abitazione. Proprio per questo l’U.S. Acli ha inserito all’interno della proposta “Salute in cammino” presentata all’Asur Marche le camminate di carattere culturale.

La partecipazione alla manifestazione “La famiglia Meletti e il suo storico caffè” è gratuita. Per informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

