Coppa Italia Promozione: l'Atletico Ascoli batte ancora la Monterubbianese e vola ai quarti

L'Atletico Ascoli supera 2-1 la Monterubbianese e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia Promozione Marche.

I ragazzi di mister Filippini, dopo aver vinto per 3-2 la gara di andata a Monterubbiano, hanno ottenuto l'intera posta in palio anche stasera al Picchio Village grazie alle reti di De Marco (al 14' dopo un errore incredibile della difesa della Monterubbianese) e Iachini (al 35' su calcio di punizione), inframezzate dal gol degli ospiti siglato di testa da Polini. Nella ripresa i padroni di casa vanno più volte vicini al tris, la squadra di Romanelli chiude invece in 10 a causa della doppia ammonizione accusata al 76' da Marinangeli.

Ora per l'Atletico è tempo di tornare a pensare al campionato ed al derby ascolano con il Monticelli in programma nel prossimo weekend sempre al Picchio Village.





TABELLINO

ATLETICO ASCOLI-MONTERUBBIANESE 2-1

ATLETICO ASCOLI: Spinelli, Mattei, Calvaresi, Sosi (77' Filipponi), Mariani M, Di Silvestre, Santoni (46' Teodori) Tarli (73' Ferrara) De Marco, Giovannini (58' Carillo), Iachini (46' Veccia) A disposizione: Albertini, Malavolta, Tedeschi, Rosa. Allenatore: Filippini.

MONTERUBBIANESE: Capriotti, Donzelli, Gregonelli, Raschioni M. (62' Pagliaccio), Polini S. (68' Abruzzetti) Di Salvatore (41' Marinangeli), Tassotti, Polini M. (46' Vallendiani), Lobefalo (56' Ferranti), Calilli, Raschioni E.. A disposizione: Montenovo, Vitangeli, Nazziconi M., Nazziconi F.. Allenatore: Romanelli

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 14'pt. De Marco (A); 33'pt. Polini (M); 35'pt. Iachini (A);

Ammoniti: Veccia, (A); Di Salvatore, Marinangeli, (M)

Espulsi: 76' Marinangeli doppio giallo.

Note: 100 spettatori





© Riproduzione riservata