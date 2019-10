Ascoli Calcio, tre i bianconeri ad aver giocato con il Chievo. Anche Pucino è stato gialloblù

E' il Chievo il prossimo avversario dell'Ascoli nel match in programma nel pomeriggio di Domenica 20 Ottobre alle ore 15 allo stadio "Bentegodi" per l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B. Sono 4 i calciatori bianconeri che hanno giocato o avuto esperienze con il club gialloblù.

Matteo Ardemagni ha militato nella squadra veneta nella prima parte di stagione del campionato di Serie A 2013/2014, in prestito oneroso dall'Atalanta. Per l'attuale capitano bianconero arrivarono due presenze in massima serie contro Juventus e Torino più un'apparizione con un gol nel match di Coppa Italia vinto 4-1 contro la Reggina.

Ancora più breve l'esperienza di Nikola Ninkovic con il Chievo. Il 1° Febbraio 2016 venne ufficializzato il suo trasferimento a titolo definitivo dal Partizan Belgrado alla squadra del presidente Luca Campedelli, ma in gialloblù arrivò solamente una presenza in Serie A, sette minuti nel match vinto 5-1 contro il Frosinone il 20 Aprile 2016 allo stadio "Bentegodi".

Il centrocampista Michele Troiano ha vestito per un anno e mezzo la maglia della squadra clivense. L'esperto regista classe 1985 collezionò 3 presenze in Serie A contro Milan, Lazio e Livorno più altre 13 gare in Serie B nella stagione successiva.

Il terzino destro Raffaele Pucino è stato di proprietà (o comproprietà) del Chievo dal 2013 al 2017, senza mai scendere in campo con la maglia gialloblù fino alla definitiva cessione a titolo definitivo alla Salernitana nell'estate 2017.





© Riproduzione riservata