Ascoli Calcio, Pulcinelli: “I veri tifosi sostengono la squadra, non fanno pettegolezzi di basso livello”

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, alla vigilia del match con il Chievo che seguirà dalla tribuna dello stadio "Bentegodi", è voluto tornare su quanto successo negli ultimi giorni dopo la sconfitta interna nel derby con il Pescara.

"Sono veramente felice ed orgoglioso di essere alla guida dell'Ascoli, da un anno e mezzo ormai dedico ampia parte delle mie giornate lavorative alle attività del nostro amato club. Abbiamo tanti progetti concreti ed ambiziosi, vogliamo fare le cose per bene e raggiungere i migliori risultati possibili, mi sono davvero affezionato ai colori bianconeri. Quando vinciamo una partita sono contento come un bambino, quando perdiamo divento triste ma dopo qualche ora di amarezza penso subito alla gara successiva per riscattarci - ha dichiarato Pulcinelli in serata a Picenotime.it -. Dopo un inizio di stagione altamente positivo, tuttavia, nelle ultime settimane ho percepito un'atmosfera particolarmente negativa dopo le due sconfitte con Cremonese e Pescara, la seconda tra l'altro dovuta anche ad episodi poco fortunati. Ogni situazione, da quella serata, è stata ingigantita ed il clima si è fatto pesante. Da Cruz, ad esempio, ha infranto il codice regolamentare che disciplina il nostro gruppo. Noi massimi dirigenti, in totale accordo con il direttore sportivo e con l'allenatore, abbiamo deciso di non inserirlo nella lista dei convocati per la partita con il Chievo. Stop, nessuna dietrologia, sono cose che non dovrebbero succedere ma che nel mondo del calcio a volte capitano. E' bastato invece qualche spintone tra due ragazzi poco più che ventenni, come accade in tantissimi altri spogliatoi in Italia e nel resto del mondo, per partorire un'ignobile montagna di chiacchiere da osteria, pettegolezzi di basso livello ed infondate ricostruzioni dell'accaduto che hanno oltrepassato ogni limite di buon senso e decenza. I veri tifosi, e sottolineo veri, sono vicini alla squadra e la sostengono, costantemente, soprattutto nei momenti di difficoltà. Se poi i risultati non arrivano è giusto criticare, ma sempre in maniera costruttiva ed in buona fede. Le critiche sono fondamentali per noi, ci aiutano a migliorare ed a correggere eventualmente il tiro del nostro modus operandi - ha aggiunto Pulcinelli -. Chi invece, dopo una sconfitta, inizia ad insultare i nostri giocatori, invita in maniera volgare il nostro allenatore ad andarsene e semina veleno ovunque, dai social ai bar della città, non vuole il bene dell'Ascoli. Non posso rassegnarmi all'idea che queste cose non possano cambiare, non ce la faccio. E' un problema di cultura sportiva, di rispetto delle persone. Da questo punto di vista serve un importante step in avanti, sia "in" Ascoli che nel resto d'Italia. La nostra squadra, come diceva Costantino Rozzi, rappresenta un fondamentale fattore sociale per la città e per tutto il territorio piceno. Bisogna crescere quindi insieme, rispettarsi l'un l'altro, facciamo tutti parte della grande famiglia bianconera. Se un tifoso insulta o sparge odio nei confronti di un calciatore è come un figlio che insulta un padre, un fratello che insulta una sorella. Lo stesso vale per i nostri giocatori, che devono avere sempre rispetto per i tifosi, quelli veri, che fanno tanti sacrifici per seguire e supportare la squadra in casa, in trasferta ed anche durante gli allenamenti. A chi vuole il male dell'Ascoli e pensa solo a parlare a sproposito dell'Ascoli consiglio di dedicarsi ad altro. E' meglio per loro, è meglio per noi, è meglio per tutti. Ai tifosi, quelli veri, chiedo ancora una volta di starci vicini, solo se saremo compatti ed uniti potremo toglierci delle grandi soddisfazioni quest'anno. Ora pensiamo a far bene nel match con il Chievo, sempre dando il 120%. F.A.C., Forza Ascoli Carica!".





