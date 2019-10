Ascoli: Palazzo dei Capitani, consegna delle ''Aquile del commercio''

È in programma domani mattina alle ore 10 nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani la manifestazione biennale “Premiazione Maestri del Commercio” di 50&PIU’ Ascoli Piceno-Fermo. Manifestazione che è stata presentata nella Sala Ferranti della Confcommercio dal Presidente Provinciale Guido Nardinocchi e dal Segretario Provinciale Daniela Di Mattia che oggi è domani saranno presenti anche in piazza del Popolo con uno stand promozionale. Nella Sala della Ragione saranno consegnate le onorificenze, Aquile d’Argento, d’Oro e di Diamante a coloro che hanno svolto l’attività commerciale, o dipendenti in attività commerciali, rispettivamente per 25, 40 e 50 anni.



"Simboli - ha dichiarato iil Presidente Nardinocchi - che significano dedizione e passione per il proprio lavoro, emblema di un mondo particolare, unico ed insostituibile, quello del commercio, dove il negozio diventa la seconda casa del commerciante e di tutta la sua famiglia".

L’Associazione 50&PIU’ opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Organizza eventi e manifestazioni culturali, sportive e ricreative a livello internazionale, nazionale e territoriale.

"In ambito Nazionale - ha dichiarato il Segretario Daniela Di Mattia - rappresenta circa 330.000,00 iscritti, la 50&PIU’ Provinciale Ascoli-Fermo ne conta circa 7.000 a riprova di una squadra professionale e competente, che attraverso il Patronato 50&PIU’Enasco fornisce assistenza gratuita per risolvere nel modo più favorevole tutte le pratiche previdenziali, con 50&PIU’CAAF Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale, provvede all'elaborazione di 730, Imu, Red, Detr, Isee, richiesta bonus energia/gas, visure catastali, dichiarazioni di successione, a partire dall’anno 2019 il Sistema 50&PIU’ si avvale anche del servizio tenuta busta paga di Colf e Badanti".

Gli uffici si trovano ad Ascoli Piceno Viale Vittorio Emanuele Orlando 16 Tel0736 051102 ed in Via Dino Angelini c/o la Confcommercio di Ascoli Tel 0736 258461, a San Benedetto del Tronto Via Bianchi 36 Tel 0735 781808, a Fermo in Via Bellesi 66 Tel 0734 281465 ed a Località Salvano Via Egidi Tel 0734 671000 ed infine a Porto Sant’Elpidio in Via Principe Umberto 118 Tel3479671825

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Marche, delle Province di Ascoli e Fermo, della Camera di Commercio delle Marche e dei Comuni di Ascoli Piceno e Fermo.

Presiederà la cerimonia il Presidente 50&PIU’ Provinciale Guido Nardinocchi

Saranno presenti alla manifestazione: il Vice Presidente Vicario Nazionale 50&Piu Sebastiano Casu, il Vice Presidente Giunta Regionale Anna Casini, il Presidente della Provincia Sergio Fabiani, i sindaci Marco Fioravanti di Ascoli e Paolo Calcinaro di Fermo, il Presidente della Camera di commercio Regionale Gino Sabatini, i Presidenti Confcommercio Fausto Calabresi di Ascoli e Massimiliano Polacco di Fermo che è anche Direttore Marche Centrale.

Questi i premiati.

Aquila d’ARGENTO (con più di 25 anni di Attività):

1. Amatucci Palma Antonietta

2. Basili Fernanda

3. Capriotti Lino

4. Cimadamore Graziano

5. Eusebi Luigi

6. Lancianese Enzo

7. Marconi Fabrizio

8. Recchioni Rosella

9. Ruggeri Antonio

10. Tiburtini Enzo

11. Trobbiani Giorgio

Aquila d’ORO (con più di 40 anni di attività):

12. Angelini Emidio

13. Basili Costantino

14. Basili Luigi

15. Camaioni Silvio

16. Cicconi Anna Maria

17. Crescenti Giambattista

18. Falleroni Nicolina

19. Ferrara Maria

20. Incicco Sandro

21. Nardinocchi Walter

22. Palombini Vienna

23. Polini Pietro

24. Steca Enzo

25. Vallorani Primo

Aquila di DIAMANTE (con più di 50 anni di attività):

26. Capecci Franco

27. Capasso Orazio

28. Cordivani Luciano

29. De Cesaris Ivo

30. Forti Ottorino

31. Nardinocchi Guido

32. Pierantozzi Assunta

33. Proietti Antonio

34. Pulsoni Antonio

35. Santini Pietro