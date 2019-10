Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 24 Ottobre

Ascoli Piceno

Tempo generalmente stabile ma con molte nubi diffuse sia al mattino sia poi nel pomeriggio, alternate solo a qualche schiarita; nuvolosità via via più compatta in serata ed in nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Nuvolosità diffusa nella mattinata su gran parte del territorio, localmente più compatta sul settore costiero; piogge attese al pomeriggio invece sugli Appennini, stabile altrove anche se con molte nubi. Ancora fenomeni in serata su i rilievi, in estensione verso le coste settentrionali, più asciutto sui restanti settori prima di un generale esaurimento delle precipitazioni nella notte.

Nazionale

Maltempo al Nord, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi soprattutto sui settori centro occidentali nelle ore diurne. Fenomeni in estensione verso Est a partire dal pomeriggio con piogge sparse, prima di un loro progressivo esaurimento dalla notte. Acquazzoni e temporali al Centro Italia ad iniziare dalla Toscana, prima che al pomeriggio il maltempo raggiunga anche Umbria e Lazio. Fenomeni localmente intensi sul versante tirrenico in serata e in nottata, più asciutto su Marche e Abruzzo. Tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali, soprattutto Peninsulari, ma con molte nubi in transito fin dal mattino. Maltempo a tratti anche intenso invece sulle Isole Maggiori a partire dalla Sardegna, con temporali e locali nubifragi. Temperature stabili nei valori minimi, massime invece in generale diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





