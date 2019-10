Flipper Triathlon Ascoli, ottimi riscontri per la gara nazionale a Porto Recanati

Domenica 20 Ottobre si è svolto ad Porto Recanati il 3° Triathlon Olimpico, organizzato dalla Flipper Triathlon AP A.S.D. Si è trattato di una gara inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon, valida per la speciale classifica RANK, precedentemente prevista in data 12 Maggio ma annullata per avverse condizioni meteo.

Circa 180 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sui circuiti cittadini chiusi perfettamente al traffico. Dopo la prima frazione con 1500 metri di nuoto in mare, gli atleti hanno percorso 40 km in bici su un percorso cittadino di 10 km da ripetere 4 volte con suggestivi passaggi in Corso Matteotti, prima di tornare sul Lungomare e completare la gara con 10 km di corsa sulla splendida passeggiata pedonale.

Ad iscrivere il proprio nome come vincitori sull'Albo d'Oro della manifestazione sono stati il forte diciannovenne padovano Alessandro GALEAZZO del G.P. Triathlon Vittorio Veneto TV (1h57'28") e la diciannovenne Svizzera Rachele BOTTI dell' Atletic Club Swimming Team Savosa (2h03'47").

Davvero prestigiosa la presenza di Rachele Botti, proveniente da Chiasso, che si è da poco laureata Campionessa Mondiale 2019 Age Group nella categoria Juniores.

Podio maschile completato da Tommaso GIORGETTI del T.D. Rimini e Marco MARIOTTI del NOB Club di San Mauro Pascoli FC, mentre quello femminile da Denise TAPPATA' del Civitanova Triathlon e Roberta MAULE del Verona Triathlon.

Ottime anche le prestazioni dei 14 Atleti Flipper in gara, saliti sul podio con Carlo CRESCENZI 7° assoluto e 1° nella Cat.S4, Emiliano FIORA' 11° assoluto e 1° M2, Fabrizio CANCELLIERI 3° S3.

Le classifiche complete della gara sono pubblicate su:

https://www.endu.net/it/events/triathlon-olimpico-porto-recanati/results

Tutti i partecipanti sono rimasti favorevolmente colpiti dai percorsi che hanno esaltato la bellezza della città, favoriti anche dal mare calmo e dalle ottime condizioni meteo che hanno reso la giornata ancora più piacevole e spettacolare.

Il grande successo della manifestazione, fortemente voluta e confermata dall'Amministrazione Comunale di Porto Recanati, è frutto di un enorme lavoro organizzativo da parte dello Staff della Flipper Triathlon che ha coinvolto un notevole numero di responsabili esterni.

Particolarmente curato il rispetto della sicurezza in gara, meticolosamente coordinato dai rappresentanti della Polizia Locale e da Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Porto Recanati e Civitanova Marche.

Fondamentale l'assistenza svolta dai volontari della locale Sezione della Protezione Civile ed Ass.ne Naz.le Carabinieri in congedo di Recanati, supportati dalle Scorte Tecniche del Moto Club Morrovalle e Associazione CB di Macerata. Il Servizio Sanitario è stato garantito dalle Ambulanze della locale Croce Rossa.

Un doveroso ringraziamento va riconosciuto alle Aziende che hanno fornito un importante contributo per i costi di gestione dell'evento:

Arena - Tolentino MC

Sabelli caseificio - AP

Pegaso Integratori - VR

i-eXe - Recanati MC

Biagi Vini - Colonnella TE

Mercedes Benz Sirio - TE

Bar Gelateria Giorgio - Porto Recanati MC

Europa System srl - MI

Sport For You srl - AP

I favorevoli consensi riscontrati tra gli Atleti lasciano immaginare che per la quarta edizione del 2020, il numero degli iscritti alla gara aumenterà notevolmente.

© Riproduzione riservata