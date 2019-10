Comunanza, svolta esercitazione di protezione civile in stabilimento di esplosivi

Disposta dal Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, si è svolta stamane un'esercitazione di protezione civile per testare la Pianificazione di Emergenza Esterna (PEE) della "D.E.C. – Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.”, di Comunanza, stabilimento ove vengono stoccati e movimentati materiali esplosivi ad uso civile.

Obiettivo dell'esercitazione: verificare i dispositivi di prevenzione e sicurezza contenuti nel Piano di Emergenza e testare il sistema delle comunicazioni interistituzionali in caso di incidente rilevante.

La prova ha avuto inizio alle ore 9.30 e ha coinvolto la Protezione Civile della Regione Marche, la Provincia, il Comune di Comunanza, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Sezione Polizia Stradale, l'ARPAM Marche – Dipartimento di Ascoli Piceno, l'ASUR-Area Vasta 5, il Servizio 118 e la C.R.I. del locale Comitato e l’Anas S.p.a.-

Lo scenario ipotizzato prevedeva il simulato incendio di un bosco nei pressi del deposito. Al verificarsi della situazione emergenziale il Prefetto ha tempestivamente disposto l'attivazione del Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.) riunitosi presso la S.O.I. (Sala operativa integrata di Ascoli Piceno) ove sono state dispiegate le conseguenti attività di coordinamento dei soccorsi.

L'esercitazione si è svolta in assoluta sicurezza per i partecipanti e per la popolazione, senza creare intralcio alle ordinarie attività lavorative dello stabilimento. Nel corso del consueto “debriefing” è stato fatto il punto sull'efficacia della pianificazione e sulle misure di prevenzione predisposte che sono risultate coerenti e adeguate allo scenario emergenziale prefigurato.









