Ascoli Piceno: Teatro Ventidio Basso, in vendita abbonamenti della stagione per ragazzi

Da Martedì 29 Ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione dedicata ai ragazzi del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, il contributo di Regione Marche, MiBACT e il sostegno di Bim Tronto. Quattro appuntamenti per grandi e piccini, quattro splendide domeniche da novembre a marzo per scoprire un mondo fantastico pieno di emozioni e divertimento come è quello del teatro nelle sue diverse forme. La vendita dei tagliandi (27 euro, 13 euro ridotto fino a 14 anni) si svolge presso la biglietteria del teatro (0736/298770) dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

L’inaugurazione il 10 Novembre è con Nel castello di Barbablù della compagnia Kuziba, un viaggio avventuroso dentro ciò che non si conosce di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che permette di sfidare le paure e racconta di come a volte la disobbedienza possa essere un passaggio importante per diventare grandi.

Il 15 Dicembre i personaggi delle fiabe e dei racconti popolari, trascritti da Italo Calvino negli anni '60 nella raccolta Fiabe italiane, e di quelle rivisitate e riscritte da Roberto Piumini, scrittore e autore tra i più conosciuti e amati dal giovane pubblico, prendono vita grazie ad una voce intensa e dalle mille sfumature di Debora Mancini, attrice e musicista, che racconta le loro vicende con Daniele Longo (pianoforte, tastiere, fisarmonica, voce, cajon e piccole percussioni) e Cristina Lanotte (illustratrice, sand art e piani luminosi a colori). Premio Speciale della Giuria del Festival International de Théâtre de Mont-Laurier – Canada 2019, il 12 gennaio arriva in scena al Ventidio Basso Costellazioni. Pronti, partenza… spazio! di Sosta Palmizi, uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo, un viaggio fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle.

Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato. Insieme alle professoresse Bussola e Calamita, mette finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale, una straordinaria invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra. La conclusione della rassegna il 1 marzo è affidata a Il grande gioco di ATGTP, uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte. Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro relazione.





