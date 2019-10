Ascoli Piceno, rinnovato direttivo Centro Ricreativo ''ADA-Bruno Di Odoardo''

L’assemblea del soci del Centro Ricreativo Culturale e di Sollievo “ADA-Bruno Di Odoardo” di Ascoli Piceno, con sede in via Lazio 2, ha provveduto al rinnovo dei componenti il proprio Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2019–2023, nominando presidente, anche nella logica di opportuna alternanza, Francesco Fabiani che già nel mandato pregresso aveva ricoperto il ruolo di vice, di Paola Luzi presidente uscente, che comunque è stata riconfermata nello stesso nuovo direttivo con il ruolo questa volta di vice presidente.

Conferme si sono avute anche per i già consiglieri Annibale Martini, Bruno Novelli, Guido Bianchini e Giorgio Fiori ed a quest’ultimo è stato in particolare attribuito l’incarico di segretario. Il rinnovo del direttivo è stato altresì completato con la nomina di personaggi di spicco quali Laura Verdecchia, insegnante d’inglese, Maurizio Cacciatori, già dirigente del Comune di Ascoli, e del dott. Adelmo Tancre,di già dirigente psicologo dell’Area Vasta 5, i quali sicuramente oltre a qualificare la rinnovata compagine dirigenziale, porteranno nuovi e preziosi contributi alla crescita del sodalizio, alla luce delle specifiche pluriennali esperienze già maturate nei loro diversi campi professionali.

Nel ringraziare tutti i presenti per l’unanime consenso conferitogli, il neo presidente Fabiani, unitamente alla sua vice Paola Luzi, ha illustrato per sommi capi le varie attività che il Centro Bruno Di Odoardo, come di consueto, concretizzerà nel proseguo, dando in particolare anche anticipazione dei 13 appuntamenti convegnistici che faranno parte del nuovo progetto “Parlo, Mi Informo, Decido ….Mi Attivo” già riprogrammato, con primari relatori, per il periodo novembre 2019 – maggio 2020 e che sono estremamente utili alla formazione a 360 gradi dei soci e non solo, in quanto in tali incontri vengono affrontate tematiche diverse ma tutte di massima attualità, utili appunto alla crescita cognitiva non solo degli anziani, ma anche della più ampia generalità.





