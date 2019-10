Unione Sportiva Acli, manifestazione “I luoghi della ceramica ad Ascoli Piceno” ha fatto centro

Nell’ambito del progetto “Salute in cammino – Sport senza età”, iniziativa dell’U.S. Acli Marche che abbina la promozione dell’attività fisica alla valorizzazione ed alla conoscenza del territorio, si è svolta la manifestazione “I luoghi della ceramica ad Ascoli Piceno”.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini in un percorso che ha evidenziato lo stretto legame esistente tra i luoghi della ceramica (per esempio varie zone della Piazzarola, Piazza San Tommaso, Via dei fiori, Campo Parignano) e la storia di Ascoli in quanto proprio la ceramica ha radici antiche nella città delle cento torri.

La manifestazione è stata organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e di Coop Alleanza 3.0.

Il prossimo appuntamento col progetto “Salute in cammino – Sport senza età” è fissato per domenica 3 novembre alle ore 15 per una camminata dedicata alle iscrizioni sui portali rinascimentali. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell'Unione Sportiva Acli Marche.





