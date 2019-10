Unione Sportiva Acli, 34 donne partecipano al corso gratuito di autodifesa ad Offida

Sono 34 le donne che stanno partecipando, presso la palestra dell’Istituto scolastico Falcone e Borsellino ad Offida, al corso gratuito di autodifesa. L’iniziativa proseguirà fino al 26 Novembre con una lezione settimanale ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida, assessorati allo sport ed alle pari opportunità, e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed è organizzato in collaborazione con Energie Offida ed Acli provinciali di Ascoli Piceno.

“Con autodifesa, o difesa personale, si indica – dicono i promotori del corso - la capacità di difendersi dai pericoli e dalle minacce alla propria integrità fisica e psichica. Essa può consistere anche nel saper gestire o evitare una disputa (non necessariamente sfociante in aggressione di tipo fisico e/o verbale) tra individui prima che essi, per svariati motivi, possano giungere ad uno scontro. In tema di autodifesa un concetto molto importate è quello della prevenzione che serve ad evitare inutili situazioni di rischio per la persona. La difesa personale deve quindi essere vista come una cultura di prevenzione adatta a tutti. Lo studio della difesa personale ha lo scopo di aumentare la fiducia in sé stessi e di far conoscere i vari tipi di rischi e violenze”.

Per informazione sui corsi di autodifesa per donne dell’U.S. Acli si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.





