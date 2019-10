Ascoli Piceno, Piazza Arringo apre le porte all'evento ''Halloween Beer Festival''

Piazza Arringo apre le porte a un evento senza precedenti: "Halloween Beer Festival" organizzato dall'associazione culturale “Gente di Strada”. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre la piazza accoglierà 10 Truck Food e 7 Micro Birrifici con specialità provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Quattro giornate all'insegna del gusto, della qualità e della varietà, che inizieranno all'ora di pranzo e saranno corredate da altrettante serate di musica live, con un inizio sbalorditivo per la giornata di Halloween.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla cosa più importante: la birra e il cibo. Un Festival dedicato alle ottime birre artigianali della tradizione tedesca, birra ceca preparata secondo il metodo tradizionale della Repubblica Ceca, senza coloranti né conservanti. Sarà presente l’affascinante Birra di Classe con il suo pulmino denominato BirraBus che porterà in scena particolari birre da scoprire. Birrificio Agricolo Ramoni che da anni porta avanti il suo progetto con dedizione e passione per la birra. Birrificio Pancrazio di Accumoli, Birrificio Il Mastio di Urbisaglia. E se tutto questo non basta, ci sarà anche uno stand interamente dedicato ai cocktail in puro stile italiano.

Il motto, dunque, sarà “quantità, varietà e qualità” e non mancherà il giusto accompagnamento per tutti i gusti, dalla tradizione marchigiana (egregiamente rappresentata dall'oliva ascolana), passando per l'Abruzzo con gli immancabili arrosticini, la Puglia con la bombetta pugliese di Alberobello, la Calabria con i suoi sapori pungenti, La Sicilia con i cannoli, gli arancini e le cassate, E poi ancora, la tagliata di Black Angus e gli hamburger gourmet. Questo solo per quanto riguarda la cucina italiana. Ampio spazio sarà infatti dedicato alla cucina internazionale che vedrà come protagonisti l'asado argentino e la cucina venezuelana. E poi, via libera ai dolci: dalle mini crepes olandesi ai bomboloni fino alle delizie della pasticceria palermitana.

Ma non si tratterà di un semplice Beer Festival. L'associazione “Gente di Strada”, da anni attiva nel campo, punterà anche in questa occasione a realizzare un evento a 360 gradi. A fare da pendant al festival del gusto saranno infatti 4 serate di musica dal vivo. Si partirà giovedì sera Dj Street organizzata dallo staff del “ Bagni Medusa”, che da San Benedetto arriverà nella città delle cento torri con al seguito i dj Sergio Dub e Lorenzo Agostini e il vocalist Zak Voice.

Venerdì sera, invece, si cambierà scenario, il Duo Lalli&Sanguigni con il cantautorato italiano, una band di eccezionale livello composta da musicisti professionisti, Sabato sera sara la volta della Band “Rio Folk” Il gran finale, però, ci sarà domenica sera con i Funky Porcini.

Insomma, si preannuncia un evento a tutto a tondo, aperto a un pubblico di tutte le età. «Siamo sempre molto attenti alle esigenze delle famiglie – dice lo staff dell'associazione – per questo allestiremo uno spazio speciale dedicato ai bambini, con ludobus, giochi in legno e truccabimbi. Un intero spazio sarà dedidacato anche all’Associazione”Il Sorriso” che giovedi sera saranno presenti dalle 16:00 alle 19:00 per intrattenere i bimbi con truccabimbi horror e dolcetto scherzetto per l’occasione della festa di Halloeen. Teniamo in modo particolare alla tappa ascolana, anche perché è la nostra città. Per questo abbiamo curato ogni dettaglio nella speranza di non deludere nessuno. Vi aspettiamo numerosi».





© Riproduzione riservata