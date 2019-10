Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 31 Ottobre

Ascoli Piceno

Nuvolosità diffusa al mattino ma con tempo prevalentemente asciutto; peggioramento atteso nelle ore pomeridiane con piogge diffuse, le quali insisteranno poi anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +16°C.

Marche

Deboli piogge nella mattinata su gran parte del territorio, più asciutto solo sui settori interni meridionali; nel pomeriggio come anche in serata i fenomeni interesseranno però tutta la regione ma con precipitazioni generalmente di debole intensità. Il tempo sarà generalmente instabile anche nel corso della notte.

Nazionale

Cieli generalmente nuvolosi al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali, con addensamenti compatti e locali schiarite solo ad Est. Possibili piogge e acquazzoni specie nella prima parte della giornata su Alpi, Liguria ed Emilia Romagna. Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni centrali, con piogge diffuse sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. Possibili fenomeni anche intensi soprattutto tra Toscana e Lazio al pomeriggio e in serata. Giornata all'insegna del tempo in peggioramento al Sud Italia, con le prime piogge al mattino su Campania, Molise e Puglia, in estensione a tutte le regioni nelle ore pomeridiane. Condizioni di generale instabilità anche in serata e in nottata con piogge e acquazzoni sparsi.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





