Monteprandone, riparte il servizio gratuito di Doposcuola

Da Lunedì 11 Novembre riparte il servizio gratuito di Doposcuola rivolto agli alunni frequentati gli ultimi tre anni della scuola primaria e i tre della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Monteprandone. Il servizio si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 16:30, presso il plesso di via Colle Gioioso.

“Sotto la guida di operatori professionisti della cooperativa COOSS Marche – spiega il vicesindaco con delega all’istruzione Daniela Morelli – gli alunni svolgeranno attività formative ed educative tra le quali un laboratorio di alfabetizzazione informatica e sull’uso consapevole dei social media con attenzione ad opportunità e pericoli della rete come il cyberbullismo. Invitiamo pertanto le famiglie ad usufruire di questo servizio che è completamente gratuito, in quanto finanziato dal Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per il quale il Comune di Monteprandone ha ottenuto un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Per accedere al servizio basta compilare la domanda utilizzando esclusivamente, pena l’inammissibilità, l’apposito modulo disponibile presso:

• Ufficio Servizi Sociali, via Limbo, Monteprandone (0735.710935/41)

• Sportello Servizi Sociali, presso la delegazione comunale, via delle Magnolie, Centobuchi (0735.710825)

• Sito del comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it sezione aree tematiche/istruzione e scuola/politiche educative.

La domanda va presentata con una sola delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso:

Ufficio Servizi Sociali, via Limbo, Monteprandone;

Sportello Informativo Servizi Sociali, via delle Magnolie, Centobuchi;

Protocollo del Comune, via delle Magnolie, Centobuchi ;

- via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1 63076 Monteprandone (AP);

- via fax al n. 0735/62541;

- via email: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it

Le domande saranno raccolte durante tutto l’anno scolastico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.





