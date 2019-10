Coppa Italia Promozione Marche, Atletico Ascoli contro la Civitanovese nei quarti di finale

Sarà la Civitanovese l'avversario dell'Atletico Ascoli nei quarti di finale della Coppa Italia Promozione Marche. La squadra ascolana, dopo aver eliminato nei precedenti turni Monticelli e Monterubbianese, se la dovrà vedere contro i rossoblù che hanno avuto la meglio negli ottavi contro il Monturano.

Gara d'andata in programma Mercoledì 13 Novembre al Comunale di Civitanova Marche, match di ritorno in calendario per Mercoledì 4 Dicembre al Picchio Village.





© Riproduzione riservata