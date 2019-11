Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 5 Novembre

Ascoli Piceno



Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino; nubi in aumento al pomeriggio prima dell’arrivo di un peggioramento che porterà deboli piogge nelle ore serali. In nottata il tempo tornerà ad essere stabile. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Instabilità diffusa nella giornata su gran parte del territorio con precipitazioni nella mattinata, piogge più intense al pomeriggio; generalmente più asciutto sui settori meridionali. Fenomeni sparsi anche nelle ore serali, mentre nella notte il tempo tornerà ad essere stabile.

Nazionale

Piogge e acquazzoni diffusi al mattino al Nord con neve sulle Alpi fino a 1500-1700 metri. Al pomeriggio migliora da Ovest, mentre insistono precipitazioni anche intense altrove: fenomeni residui in serata e in nottata su Friuli e Liguria con nevicate sui rilievi alpini fino a 1300 metri. Maltempo nelle ore diurne al Centro Italia con acquazzoni e temporali intensi specie sull'Appennino e sul versante tirrenico. Fenomeni in locale sconfinamento sulle Marche in serata ma tempo generalmente più asciutto su tutti i settori dalla notte. Tempo instabile sulle regioni meridionali e soprattutto su Sardegna, Campania e Basilicata dove non si escludono locali temporali anche intensi specie a partire dal pomeriggio. Molte nubi sulle altre zone ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature stabili o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata