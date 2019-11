Claudia Berlingeri presenta Crotone-Ascoli: “Stroppa conferma 3-5-2 per superare momento delicato”

Abbiamo affidato alla penna di Claudia Berlingeri, giornalista del quotidiano "Gazzetta del Sud", la presentazione dalla sponda rossoblù del match tra Crotone e Ascoli in programma Venerdì 8 Novembre alle ore 21 allo stadio "Scida" per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

Superare questo momento delicato mantenendo la propria identità e continuando per la propria strada. Dopo il passo falso interno con il Perugia e la sconfitta precedente al “Bentegodi”, il Crotone ce la metterà tutta per ritornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. I pitagorici si avvicinano alla gara contro l’Ascoli con la consapevolezza della propria forza ma anche con l’umiltà di trovare di fronte un avversario di spessore (che occupa il settimo posto della classifica con 17 punti, ad uno solo di distanza dai calabresi) che cercherà di rientrare a casa con punti pesanti, sperando nel sorpasso. Le due sconfitte consecutive hanno frenato la scalata dei rossoblù ma non il gioco che intende portare avanti mister Stroppa. Il Crotone, terzo in classifica con 18 punti, non vuole perdere altro terreno rispetto alle dirette concorrenti, anche se la classifica in alto è molto corta. Il tecnico rossoblù dovrà fare ancora a meno degli infortunati Curado, Nalini, Zak e Maxi Lopez. Per quanto riguarda la formazione, Stroppa, nel consueto 3-5-2, schiererà capitan Cordaz a difendere la porta rossoblù. Poi spazio a Golemic, uno tra Marrone e Spolli al centro e l’ex Gigliotti in difesa. A centrocampo, sull’out di destra, si giocano un posto Molina e Mustacchio mentre a sinistra dovrebbe tornare al suo posto Mazzotta. A completare il reparto ci saranno Benali, Barberis ed uno tra Crociata e Zanellato, quest'ultimo al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica. In avanti, al fianco di Simy, è ballottaggio tra Messias e Vido, con il primo favorito anche se l’Ascoli è la vittima preferita dell’attaccante veneto che in Serie B ha segnato tre gol in tre partite contro i marchigiani, inclusa la doppietta realizzata nel Settembre 2018 quando vestiva la maglia del Perugia.





