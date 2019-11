Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 8 Novembre

Ascoli Piceno

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con nuvolosità anche compatta al mattino e al pomeriggio; cieli nuvolosi nelle ore serali, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Marche

Deboli piogge al mattino in Appennino e lungo la costa settentrionale, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni interesseranno gran parte del territorio ad esclusione sei settori meridionali che si manterranno più asciutti. Precipitazioni anche in serata sulle aree centrali e settentrionali, neve in Appennino tra la sera e la notte oltre 1400-1500 metri.

Nazionale

Giornata di forte maltempo sulle regioni settentrionali specialmente su quelle orientali con piogge, temporali e neve in montagna. Tempo in miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata sul Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri, in Appennino oltre i 1400 metri. Maltempo in arrivo anche la centro Italia. Piogge e temporali fin dal mattino su Toscana e Lazio, fenomeni in estensione al pomeriggio anche su Umbria e Marche, più asciutto solo sulle coste abruzzesi. Neve in Appennino oltre i 1500 metri di quota. Giornata prevalentemente stabile al Sud Italia eccetto in Sardegna e in Campania dove si prevedono piogge e temporali fin dal mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le altre regioni meridionali.

Temperature minime in aumento, massime in calo.





