Ascoli Piceno: natura e turismo, presentato ''Tour esperienziale autunno 2019''

Si è tenuta questa mattina ad Ascoli Piceno, nella Sala "De Carolis e Ferri" di Palazzo dell’Arengo, la conferenza stampa di presentazione del “Tour esperienziale autunno 2019” organizzata dall’associazione Marche Experience.

I rappresentanti dell’associazione, il presidente Massimo Scendoni, le guide turistiche Valeria Nicu, Lella Palumbi, Valentina Carradori, alla presenza dell’assessore alla cultura Donatella Ferretti e dell’assessore al turismo e all'istruzione Monica Acciarri, hanno illustrato l’importanza dei tour esperienziali per il turismo locale, in particolar modo per quello di carattere culturale. Un tour articolato in diverse giornate, in programma nei mesi da Ottobre a Dicembre, dedicato all’autunno con al centro i nuovi principi del turismo d’oggi: attività ed esperienza.

Sette giornate all’insegna della natura e alla scoperta di tutto quello che Ascoli e il suo territorio può esprimere e rappresentare, con degustazioni e percorsi sensoriali e olfattivi. Il prossimo appuntamento, in programma Sabato 10 Novembre, è la “Passeggiata della mela rosa", da San Ruffino di Amandola a Monte San Martino.





© Riproduzione riservata