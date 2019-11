Orsolini, il ct Mancini convoca in Nazionale maggiore il 22enne fuoriclasse ascolano

Dopo aver conquistato con tre turni di anticipo la qualificazione a Euro 2020, l’Italia torna in campo per le ultime due gare delle European Qualifiers: nella nona e decima giornata del girone J, la Nazionale affronterà la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45).

Per l’occasione, il Ct Roberto Mancini ha convocato 29 giocatori, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Brescia Andrea Cistana, per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli e per il 22enne attaccante ascolano del Bologna Riccardo Orsolini, con quest’ultimo già convocato da Mancini in occasione dello stage dello scorso aprile. Tornano in Nazionale anche il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora e l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, assenti rispettivamente da giugno e da novembre 2018. Non è da escludere che dall'Under 21, dopo la prima gara con l'Islanda, possano essere chiamati in Nazionale maggiore sia il centrocampista del Brescia Sandro Tonali che l'attaccante dell'Ascoli Gianluca Scamacca. Farà il suo esordio come capo delegazione Gianluca Vialli.

Bosnia Erzegovina-Italia. Gli Azzurri giocheranno per la prima volta a Zenica, dopo il precedente del 1996 a Sarajevo, quando furono sconfitti nella gara che segnò la fine dell’era Sacchi. Dopo il successo nella partita di andata giocata a Torino, il bilancio con la Bosnia Erzegovina è in perfetta parità: una vittoria per parte, pari anche il conto delle reti.

Armenia-Italia. L’Italia giocherà per la quarta volta in Armenia dopo le due sfide valide per le Qualificazioni al Mondiale 2014 e la gara di andata per le Qualificazioni Europee, disputata a settembre a Yerevan; il bilancio è di 2 vittorie e 1 pareggio per gli Azzurri. A Palermo la Nazionale di Mancini tornerà per la 14ª volta: il bilancio è di 12 vittorie, con una serie aperta di 6 successi consecutivi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Le due gare mettono in palio punti utili per conquistare il diritto di finire nell’urna delle teste di serie in vista del sorteggio dell’Europeo, in programma il 30 novembre a Bucarest, nonché per migliorare ulteriormente il ranking FIFA in vista del sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022, che vede al momento l’Italia al 15° posto globale, 10ª tra le Nazionali europee.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).

Staff – Capo delegazione: Gianluca Vialli; Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Team Manager: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi e Simone Contran; Medici: Andrea Ferretti (responsabile area medica) e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Martinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.

Il programma della Nazionale

Lunedì 11 novembre

Ore 12 - Raduno

Ore 13.45 - Conferenza stampa nuovo partner FIGC

Ore 14 - Conferenza stampa del Ct

Ore 16 - Allenamento (aperto alla stampa primi 15’)

Martedì 12 novembre

Ore 13.45 - Conferenza stampa (calciatore)

Ore 16 - Allenamento (aperto alla stampa primi 15’)

Mercoledì 13 novembre

Ore 13.45 - Conferenza stampa nuovo partner FIGC

Ore 14 - Conferenza stampa (calciatori)

Ore 17 - Allenamento (aperto alla stampa primi 15’)

Giovedì 14 novembre

Ore 10.45 - Trasferimento Firenze-Sarajevo-Zenica

Ore 17.30 - Conferenza stampa Italia (CT+1 calciatore)

Ore 18 - Allenamento Italia (aperto alla stampa primi 15’)

Ore 19.45 – Conferenza stampa Bosnia Erzegovina (CT+1 calciatore)

Ore 20.30 – Allenamento Bosnia (aperto alla stampa i primi 15’)

Venerdì 15 novembre

Ore 20.45 - Bosnia Erzegovina-Italia

Stadio Bilino Poje di Zenica

A seguire conferenza stampa del Ct, mixed zone (calciatori) e trasferimento Sarajevo-Venezia

Sabato 16 novembre

Ore 11.30 - Allenamento (chiuso)

Ore 17.30 - Conferenza stampa nuovo partner FIGC

Domenica 17 novembre

Ore 11 - Trasferimento Venezia-Palermo

Ore 17 - Conferenza stampa Italia (CT+1 calciatore)

Ore 17.30 - Allenamento Italia (aperto alla stampa primi 15’)

Ore 18.30 - Conferenza stampa Armenia (CT+1 calciatore)

Ore 19 - Allenamento Armenia (aperto alla stampa primi 15’)

Lunedì 18 novembre

Ore 20.45 - Italia-Armenia

Stadio Renzo Barbera di Palermo

A seguire conferenza stampa del Ct, mixed zone (calciatori) e rientro nelle proprie sedi





