Federfarma Ascoli, screening gratuiti per dire ancora una volta ''No al diabete''

Le farmacie della provincia di Ascoli Piceno di nuovo in campo, pronte a lanciare un sonoro "No al diabete": da Lunedì 11 a Sabato 16 Novembre, in concomitanza della Giornata Mondiale del Diabete, in oltre 200 farmacie marchigiane si potrà effettuare gratuitamente lo screening del diabete e ricevere utili suggerimenti. Nel progetto 2019 Federfarma Ascoli vede coinvolto anche l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli e Fermo e la Federazione Regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani .



Novità dell’edizione 2019 – promossa da Federfarma Marche con Assofarm Marche ed il coinvolgimento di Regione Marche ed Asur - è il fatto che nel caso di pazienti a cui è stato già diagnosticato il diabete - di conseguenza già in cura -, le farmacie riserveranno specifica attenzione nella verifica dell’aderenza alla terapia.

Pasquale D’Avella, presidente di Federfarma Ascoli ed anche del coordinamento regionale, pone l’accento sul fatto che “obiettivo delle farmacie è quello di cercare fonti di risparmio per il Servizio sanitario regionale e creare cultura sanitaria nei nostri pazienti”. Sottolinea che “ancora una volta i farmacisti marchigiani vogliono dimostrare alle istituzioni regionali la rilevanza del loro ruolo nel tessuto sociale, proseguendo nel lavoro svolto negli ultimi anni; infatt con lo screening siamo riusciti ad ‘intercettare’ i malati di pre-diabete vviati a una correzione del proprio stile di vita per non sfociare nella malattia diabetica vera e propria; quest’anno cercheremo , in aggiunta , anche di dimostrare come sia possibile risparmiare tenendo sotto controllo i casi di diabete già conclamati, controllare l’aderenza alla terapia e conseguentemente ridurre i ricoveri non necessari”. l pensiero trainante dell’esponente di Federfarma Marche è “riaffermare che la manifestazione, nel suo complesso, intende sottolineare l’importanza della farmacia sul territorio, proiettata sempre più verso l’articolazione di farmacia dei servizi, oggetto di recenti provvedimenti legislativi”.

L’ing. Emilio Augusto Benini, presidente della Federazione regionale associazione diabetici, precisa che ”una efficace educazione sanitaria è il percorso migliore per affrontare e prevenire il diabete di tipo 2, malattia cronico-degenerativa di forte impatto sociale”.

Dati ufficiali attestano che nelle Marche sono più di 75.000 le persone che dichiarano di avere il diabete, oltre il 30% degli assistiti da centri specialistici diabetologici ha più di 75 anni, tutti soggetti che hanno particolari necessità di assistenza, dal punto di vista sanitario e della terapia ipoglicemizzante.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare e informare su una malattia che nella nostra regione colpisce il 4,9% della popolazione, con un trend in costante aumento secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sostanzialmente legato a stili di vita non corretti.

Per il presidente dell’ Ordine interprovinciale dei Farmacisti Ido Benigni “l’interesse dei farmacisti, anche in quest’occasione, è riaffermare le potenzialità della farmacia del territorio nella prevenzione e nel monitoraggio epidemiologico, visto che “la farmacia rappresenta il punto di riferimento più frequentato dagli assistiti e in particolare dai malati di diabete, se i centri specialistici regionali vedono im media il paziente non più di due volte l’anno, la farmacia invece due volte al mese. La farmacia dunque può assicurare un contributo fondamentale nella gestione del paziente diabetico”.





© Riproduzione riservata