Ascoli Calcio, Pulcinelli: ''Zanetti non è in discussione, abbiamo massima fiducia''

Riccardo 10 Novembre 2019 12:28

Bravissimo patron non cedere alle sirene di chi si vuole arrogare il diritto di decidere senza averne titolo alcuno, ad Ascoli ci sono parecchi millantatori che non hanno a cuore le sorti del club ma i loro interessi

lollo 10 Novembre 2019 12:29

Presidente, condivido totalmente la sua posizione. Tutti abbiamo diritto di esprimere la nostra opinione ma gli insulti e le critiche a tutto e a tutti non portano mai a nulla di positivo. Sosteniamo la squadra e basta. Forza Ascoli sempre!

Cobra 10 Novembre 2019 12:34

IL FATTO CHE SIA STATO SCELTO APPENA 3 MESI FA NON SIGNIFICA NULLA. TUTTI DEVONO SENTIRSI IN DISCUSSIONE NON VEDO PERCHE' NON ZANETTI. IN OGNI PIAZZA CI SONO ESALTAZIONI/CONTESTAZIONI ED ASCOLI E' IN LUNEA CON LE ALTRE. MI LIMITO AD OSSERVARE CHE AD OGGI, CON UN ORGANICO A DETTA DI TUTTI ASSAI SUPERIORE, ZANETTI HA FATTO PEGGIO DI VIVARINI. POI CHIARAMENTE CHI METTE ISOLDI DECIDE. SPERO COME TUTTI IN UNA UNVERSIONE DI TENDENZA, CON O SENZA ZANETTI

remo 10 Novembre 2019 12:39

Bravo Patron, così ci piace, sotto col Cosenza, FAC!!!

the punischer 10 Novembre 2019 12:40

patron io ho difeso Zanetti a spada tratta fino venerdi passato ma il mister deve capire che il calcio è un gioco non ci vogliono gli scienzati del cern x fare una formazione basta mettere i giocatori nei rupli che gli appartengono e poi mister in partite come quelle di crotone dove sai che puoi anche perdere vatti a giocare la partita con coraggio non con la paura

Abbasso i pesciari 10 Novembre 2019 12:45

Patron continuerò ad avere fiducia in lei ,però una cosa triste è quella di non ascoltare i tifosi ,noi amiamo l'Ascoli quanto lei ,e con una squadra ben allestita da lei ,non vedo come molti di noi ,la guida tecnica dell'allenatore ,sia all'altezza della situazione ,io terrei in considerazione questo consiglio dopo l'ultima parola è sempre la sua ,Forza Ascoli

Picchio78 10 Novembre 2019 12:47

Ok patron Zanetti non è in discussione, allora qualcuno gli deve dare una mano con lo spogliatoio, che è una polveriera, non possiamo accettare che Da Cruz mandi a quel paese i tifosi cge come giusto che sia hanno chiesto un confronto, lo abbiamo visto tutti in diretta.

Serve qualcuno che faccia capire a questi signori mister compreso, che stanno giocando per l'Ascoli, squadra gloriosa con dei tifosi molto ma molto appassionati.

Tutti utili e nessuno indispensabile!!

Forza Picchio!!

Dani76 10 Novembre 2019 12:48

Zanetti sta' pagando un centrocampo costruito non benissimo. Se giochi a Crotone contro centrocampisti come Barberis, Zanellato e Crociata opponendo Cavion che non e' un centrale e Troiano che non puo' giocare da mediano la partita la perdi per forza. Resto convinto che se avessimo un giocatore tipo Barberis in rosa saremmo ora primi sopra il Benevento

Francesco Li Callare 10 Novembre 2019 12:49

Presidente non so capacitarmi di queste prestazioni senza il minimo impegno sindacale dei giocatori che lei paga profumatamente e puntualmente!!!!Per non parlare poi dei moduli di gioco che il mister puntualmente stravolge con giocatori che non sono all’ altezza !!!!E’ora che lei alzi la voce nei loro confronti per chiedere più impegno e attaccamento alla maglia....prima che lo facciamo noi che siamo il suo patrimonio a costo zero!!!!!! Quando ci vuole ci vuole si faccia sentire incazzato!!!!!

MARIO78 10 Novembre 2019 12:56

Patron massimo rispetto per le persone ma mister Zanetti fine parlatore nelle interviste di pallone ne mastica poco secondo me non nella parte teorica ma in quella pratica ,soprattutto nei cambi tutti sbagliati e fatti in ritardo .Forse fra qualche anno arrivera' in alto ma in questo momento serve altro .Con osservanza da un grande tifoso dell'ascoli da oltre 50 anni

