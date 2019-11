Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 12 Novembre

Ascoli Piceno

Instabilità diffusa nel corso delle ore diurne con piogge al mattino e al pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +10°C e +13°C.

Marche

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse nella mattinata su tutto il territorio, fenomeni più abbondanti nel pomeriggio sui settori interni settentrionale. Migliora tra la sera e la notte con tempo generalmente stabile su gran parte del territorio salvo residue precipitazioni sulla costa settentrionale.

Nazionale

Condizioni di maltempo sulle regioni del Nord per gran parte della giornata, fenomeni più probabili e intensi sui settori di Nord-Est. Più asciutto su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale. Neve sulle Alpi anche abbondante, in calo fin sotto i 1000 metri dalla serata. Al mattino cieli nuvolosi al Centro con piogge diffuse di debole o moderata intensità. Fenomeni anche al pomeriggio, localmente intensi su Toscana, Umbria e Lazio mentre dalla serata il tempo andrà migliorando specie sulle regioni del versante Adriatico. Tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni dalla serata specie su Molise, Puglia e Sardegna. Possibili temporali dalla notte sulla Campania.

Temperature minime stabili o in aumento, massime in calo al Centro-Sud e in aumento al Nord.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





