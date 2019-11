Monteprandone, ''Camminata dei musei'' per festeggiare il patrono San Giacomo della Marca

Sabato 23 Novembre, in occasione delle festività del patrono San Giacomo della Marca, si svolgerà l’undicesima tappa del progetto “Camminata dei musei” con una iniziativa in programma alle ore 16 e con partenza nel Piazzale Monsignor Eugenio Massi alle ore 16.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione delle strutture museali del territorio e di promozione di stili di vita corretti ed è organizzata dall’Unione Sportiva Acli provinciale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monteprandone, con l’Avis Comunale di Monteprandone e con Coop Alleanza 3.0.

Il progetto “Camminata dei musei”, nel corso del 2019, ha già coinvolto tantissimi cittadini di Marche ed Abruzzo nella visita a strutture di Ascoli Piceno, Venarotta, Monsampolo e San Benedetto del Tronto.

La camminata del 23 novembre, ovviamente, sarà dedicata a San Giacomo della Marca e nel corso della manifestazione sarà possibile visitare gratuitamente i musei cittadini.

I dati sulle visite ai musei da parte degli italiani sono allarmanti. Stando alle statistiche fornite dall’Istat e relative all’anno 2016 (ovvero l’ultimo per il quale sono disponibili i rilevamenti) ben 7 italiani su 10 non si sono mai recati a visitare un museo. Se a questo dato si abbina quello invece relativo all’incremento del numero dei visitatori dei musei statali italiani nel 2018, si comprende che si potrebbero ottenere dati ancora migliori cercando di coinvolgere nelle visite ai musei proprio coloro che non hanno mai provato tale attività.

Per informazioni sul progetto “Camminata dei musei” si può contattare il numero 3495711408 oppure si possono consultare il sito www.cooperativemarche.it o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

