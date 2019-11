Coppa Italia Promozione Marche, buon pari dell’Atletico Ascoli a Civitanova

Prezioso pareggio per l’Atletico Ascoli sul campo della Civitanovese della gara d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Promozione Marche. Entrambe le squadre sono scese in campo con due formazioni profondamente rinnovate in vista del big-match di campionato in programma Sabato 16 Novembre, sfida d’alta classifica tra la prima e la seconda del girone B.

Al “Polisportivo” i padroni di casa passano in vantaggio alla mezz’ora con una conclusione da fuori di Pistelli. Il pari degli ascolani arriva nel finale di primo tempo con un’incornata di Carillo. Nella seconda frazione si registra un predominio dei rossoblu che colpiscono un palo con Carrion. Match di ritorno in programma Mercoledì 4 Dicembre al Picchio Village.



TABELLINO

CIVITANOVESE-ATLETICO ASCOLI 1-1

CIVITANOVESE: Lorenzetti, Negreti, Del Moro, Vecchiarello, Smerilli, Santoro, Salvi, Severino, Pistelli, Miramontes, Falkenstein. Allenatore: De Filippis

ATLETICO ASCOLI: Spinelli, Porfiri, Calvaresi, Filipponi, Veccia, Tarli, Teodori, Mattei, De Marco, Mariani Gibellieri. Allenatore: Filippini

Arbitro: Sabbouh di Fermo

Reti: 30’ Pistelli, 45’ Carillo



