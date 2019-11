Confcommercio Ascoli, ''Hotel Vincenti'' fa tappa a San Benedetto del Tronto

Dopo due edizioni di successo a Senigallia, l’evento gratuito “Hotel Vincenti” fa tappa a San Benedetto del Tronto con un pomeriggio formativo riservato agli operatori della ricezione turistica ricco di novità e idee per migliorare le performance delle proprie strutture. Gli albergatori e gli operatori del settore si danno appuntamento a San Benedetto del Tronto all’Hotel Calabresi il 19 Novembre 2019.

“Grazie alla collaborazione della Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno - spiega Ea Polonara responsabile dell’organizzazione della manifestazione - abbiamo incluso San Benedetto nel nostro programma di appuntamenti per raggiungere anche il sud delle Marche e l’Abruzzo visto gli incoraggianti risultati delle due precedenti edizioni a Senigallia e i numerosi iscritti ci incoraggiano su questa strada. L’iniziativa infatti sta riscuotendo notevole interesse tra i singoli albergatori.”

“Questo tipo di eventi - prosegue Polonara - è molto diffuso nella vicina Emilia Romagna e i risultati si vedono. È importante stare al passo con i tempi e né le Marche, né le strutture in questo territorio hanno nulla da invidiare alle altre regioni italiane, anzi, ci sono potenzialità inimmaginabili. Per questo è importante che gli imprenditori marchigiani del turismo abbiano l’opportunità di aggiornarsi incontrandosi e facendo rete: unire le forze è fondamentale per la promozione del Brand Marche in un mercato sempre più competitivo e globale. D’altra parte l’importanza che riveste il turismo nell’economia marchigiana è indubbio, basta considerare gli incentivi e gli investimenti messi recentemente in campo dalla Regione per il rinnovamento e la riqualificazione delle strutture ricettive.”

L’incontro sarà caratterizzato da una serie di interventi da parte di professionisti e consulenti del settore che operano a livello nazionale come Armando Travaglini, Vito D’Amico e Luca Caputo che forniranno strumenti e spunti immediatamente applicabili già dalla prossima stagione.

Ciascuno nel proprio campo d’interesse metterà a disposizione della platea la propria esperienza. L’evento è organizzato dalla società Asteres di Senigallia, specializzata nell’organizzazione di eventi nel mondo HO.RE.CA. L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria: i titolari e manager d’hotel che desiderano partecipare possono ottenere maggiori informazioni e registrarsi al sito https://hotelvincenti.it/.





© Riproduzione riservata