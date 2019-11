Film e giochi leggendari che sono diventati slot online

L’italiano ama tentare la fortuna soprattutto quando si parla di tavoli verdi, di scommesse e di gambling in generale. In Italia sono in molti ad amare il gioco d’azzardo, e i dati dell’ISTAT lo confermano. Il gioco d’azzardo non sembra più esclusiva di casinò o locali ad hoc, ma continua ad avere un grande successo il gioco online. Gli appassionati apprezzano la possibilità di giocare live direttamente da casa: dalla roulette alle slot, la grande varietà di soluzioni e proposte grafiche fanno crescere l’interesse e il volume dei giocatori. Sui portali specializzati le slot online vengono spesso legate al mondo della gamification e del cinema: in questo modo gli appassionati possono ritrovare sul web i loro eroi da film o i protagonisti delle avventure su console. Ogni giorno si può provare una slot diversa, scegliendo quella che si preferisce sul momento.

Giochi leggendari che sono diventati slot online

Come anticipato poco sopra, la proposta di slot è molto varia, e spesso si ispirano chiaramente ad alcuni giochi che hanno fatto la storia delle console e del gaming. Uno di questi è senza ombra di dubbio Tomb Raider, con Lara Croft protagonista. Si tratta di un videogioco iconico, recentemente tornato al successo, la cui uscita risale addirittura al 1996, che ha segnato più di una generazione. Sono veramente molti i casi di slot che omaggiano i videogame più noti. C’è “Rise Of Olympus” che ricorda anche graficamente “Zeus”, un vecchio gioco gestionale per PC. Non solo, si può arrivare anche nella profonda Europa del nord, con “Vikings Runecraft”, ispirato a Warcraft, o muoversi silenziosamente come “Hitman”, un serial killer molto amato su console, di cui il terzo episodio pare sia in fase di sviluppo.

Anche i film di Hollywood diventano slot machine

Se si parla di film di Hollywood e di slot machine online, si apre un intero universo di esempi, ed è davvero difficile fare la conta, tanto sono numerosi. In primo luogo è bene citare alcuni must come la slot dedicata a “Jumanji”. Non solo, scorrendo un po’ si possono trovare anche slot dedicate a “Tarzan” o a “Jurassic World”. Non si finisce qui, perché la lista continua, e non è breve. C’è quella dedicata alla nota serie televisiva “Il Trono di Spade”, di cui dovrebbe uscire il prequel, o la slot a tema “Paranormal Activity”, successo di botteghino a tinte horror.

Altri esempi utili per chiarire l’importanza dell’ispirazione proveniente dai set cinematografici di Hollywood e non solo? Ecco allora “Robin Hood”, “L’Uomo Invisibile”, “i Pirati dei Caraibi”, “Il Pianeta delle Scimmie”, “Dracula” e persino la serie TV “Bonanza”. Il grande successo delle slot è fortemente legato anche alla veste grafica che propongono: chiaramente ritrovare gli stessi temi che ci hanno appassionato al cinema o con il joypad in mano può aiutare ad aumentare divertimento e appeal del gioco. Capolavori cinematografici o giochi leggendari: le slot a tema appassionano migliaia di Italiani, dalle Marche alla Sardegna, dal profondo Nord fino alla Puglia. Anche grazie alle continue citazioni di altri ‘mondi’ che hanno divertito e fatto giocare migliaia di persone.